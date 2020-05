Mara Venier , un pomeriggio speciale con persone speciali – FOTO

Mara Venier si consola dopo l’annuncio della chiusura prematura di Domenica In coccolando il nipotino Claudio, figlio del suo secondo genito

Visualizza questo post su Instagram Un po’ più vicina ….😱😱😱😱❤️ #nonna#Iaio Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 16 Mag 2020 alle ore 3:12 PDT

Tempi incerti per Mara Venier. La popolarissima conduttrice di Domenica In aveva dichiarato orgogliosamente durante una puntata del suo programma che la programmazione dello stesso sarebbe proseguita oltre la data prevista, arrivando a fine giugno.

Marcia indietro della RAI che invece ferma la messa in onda e viene annunciata la chiusura prematura il 14 giugno. Il programma verrà sostiruito da mini repliche di un’ora e mezzo proprio di Domenica In, seguite da Ora o mai più, condotto da Amadeus (episodi della seconda stagione del 2019).

Sembra che la decisione sia stata scaturita da un alterco avuto in diretta con il cantante Al Bano in occasione del suo 77° compleanno. I vertici Rai non avranno gradito l’inaspettata querelle? Non è dato saperlo.

Leggi anche >>> DOMENICA IN CHIUDE PREMATURAMENTE. MARA VENIER FURIOSA CON AL BANO

Mara Venier, super nonna del piccolo Claudio

Quello che sappiamo però è come Mara Venier abbia deciso di consolarsi. Nel più dolce e meraviglioso dei modi. Dedicandosi alla famiglia e in particolare all’ultimo arrivato, il suo piccolissimo nipotino Claudio, detto Iaio.

E’ la stessa conduttrice che sulle sue Instagram Stories mostra si suoi fan una foto pubblicata dal settimanale Oggi. E’ una scena di semplice quotidianità. Una nonna meravigliosa, felice, in giro a far compere con il nipotino sorridente che scorazza allegramente accanto a lei. Cosa avrà comprato per lui Mara? Seguendo i protocolli suggeriti dal governo la vediamo con una mascherina di protezione individuale. Abiti casual, infradito e due belle buste, segno di uno shopping sereno.

Visualizza questo post su Instagram Ritorneremo a giocare così …..😢 ❤️#nonnaenipote #quantomimanchi #Iaio #claudiettomio❤️ Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 8 Apr 2020 alle ore 7:14 PDT

Il piccolo Claudio è del secondo genito di Mara, Paolo Capponi, avuto dalla relazione con l’attore Pier Paolo Capponi. Il rapporto con il figlio non è stato molto quieto in alcuni momenti della loro vita ma l’arrivo di Claudio ha ridato nuova linfa al loro rapporto.

Leggi anche >>> MARA VENIER E AL BANO CONTINUANO A LITIGARE. ARRIVA ANCHE L’OFFESA SUI SOCIAL