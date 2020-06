Anna Tatangelo esausta e sensuale in palestra, manca qualcuno? FOTO

Anna Tatangelo ha pubblicato una story su Instagram in cui è in palestra esausta dopo un’estenuante sessione di allenamento per mantenere in forma il suo corpo scultoreo.

Anna Tatangelo ha pubblicato poche ore fa una story su Instagram in cui siede esausta su un attrezzo per tonificare i pettorali… Come se ce ne fosse bisogno! La bella cantante di Sora ha un fisico scultoreo che con l’esercizio fisico e, probabilmente, la sana alimentazione diventa ogni giorno più invidiabile. La 33enne è molto attiva sui social specialmente su Instagram, dove proprio oggi ha pubblicato una story insieme all’amatissimo fratello Giuseppe, mostrando a tutti i fan e i follower quanto sia forte il loro legame familiare. Molti hanno creduto che l’uomo con Anna fosse una nuova fiamma ma invece i ben informati sapevano perfettamente che si trattava di suo fratello Giuseppe Tatangelo.

LEGGI ANCHE -> Anna Tatangelo bollente in giardino e con un uomo : E lo so

Anna Tatangelo e i suoi follower

Ver esta publicación en Instagram Monday workout 💪😅 @dimensione_danza @mmconsulting #dimensionedanza #adv Una publicación compartida de Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) el 1 Jun, 2020 a las 6:15 PDT

La Tatangelo attraverso i cuoricini e i commenti dei suoi follower pubblicati accanto ai suoi post appare sempre più amata, desiderata e invidiata da donne e uomini. La sua bellezza esplosiva e la sua simpatia contagiosa riescono ogni giorno ad attrarre sempre più persone. I suoi follower infatti ormai superano il milione e 600 mila. Una cifra che sicuramente è destinata a salire. Fra i commenti più divertenti e affettuosi ci sono quelli di due suoi fan.

LEGGI ANCHE -> Ginevra Lamborghini provoca più di Elettra | la FOTO in costume incanta

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ver esta publicación en Instagram 🐉⏳ Una publicación compartida de Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) el 27 May, 2020 a las 10:00 PDT

Il primo in cui nika 90 si augura che la foto pubblicata stia ad anticipare una nuova canzone: “Sento odore di singolo 😅, che bella che sei 😍😍😍” mentre il secondo dove al_halliwell punta a sottolineare un’insolita somiglianza: “Con quegli occhiali ricordi Anastacia 💕😘”.