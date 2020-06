Eva Henger completamente senza vestiti sul letto, che splendore – FOTO

Eva Henger ha pubblicato una foto su Instagram lasciando praticamente tutti a bocca aperta: la 47enne è uno splendore.

Eva Henger continua ad essere seguitissima sui social network: la bellissima attrice è seguita da 923mila followers su Instagram e da poco ha aperto anche un account su Tik Tok. Gli anni passano ma nonostante i suoi 47 anni la nativa di Győr ha un corpo da sballo e forme da capogiro. La sua bellezza è straordinaria e la sua sensualità continua a lasciare tutti a bocca aperta. Il suo curriculum è eccezionale: la Miss Ungheria del 1989 ha partecipato a tantissimi film a luci rosse ed è apparsa in alcune pellicole come ‘Le Barzellette’ e il ‘Ritorno del Monnezza’ di Carlo Vanzini. Qualche ora fa, Eva ha postato una foto su Instagram infiammando letteralmente il noto social network.

Eva Henger infiamma Instagram: lo scatto fa impazzire gli utenti

Eva Henger fa impazzire il web: la star ungherese ha postato una foto carica di sensualità. La 47enne, infatti, è distesa nel letto praticamente nuda: il lenzuolo copre le sue forme mentre la bellezza del suo viso è imparagonabile. Eva ha scritto una bella didascalia per accompagnare lo scatto. “Tre cose non si possono mai nascondere, il giorno, la notte e la verità.” “Three things can never be hidden, day, night and truth”. Il post, come prevedibile, ha conquistato in brevissimo tempo tantissimi like e numerosissimi commenti. Gli utenti hanno inondato il suo account di elogi e di complimenti.

Eva ama condividere con i suoi fan scatti alquanto piccanti e momenti della sua vita quotidiana come i suoi allenamenti. Qualche giorno fa l’ex attrice a luci rosse postò un video in palestra che fece impazzire tutti i fan. Da qualche giorno, inoltre, l’ungherese pubblica foto in costume mettendo in mostra il suo corpo e lasciando pochissimo spazio all’immaginazione.