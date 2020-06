Luciana Littizzetto “fuori dalla Rai” contro di lei una petizione

Luciana Littizzetto “fuori dalla Rai”: contro la comica, presenza fissa di Che tempo fa che, una petizione partita da Alessandro Meluzzi.

Luciana Littizzetto “fuori dalla Rai”. Contro la comica torinese, presenza fissa di Che tempo, Alessandro Meluzzi, sul proprio profilo Twitter, ha lanciato un appello per estromettere la Littizzetto dalla Rai. Da anni, Luciana affianca Fabio Fazio nel programma di Raidue Che tempo che fa, la sua presenza in Rai non sarebbe gradita ad Alessandro Meluzzi che, già in passato, si era scagliato contro di lei.

Luciana Littizzetto, petizione di Alessandro Meluzzi per estrometterla dalla Rai

Alessandro Meluzzi contro Luciana Littizzetto. “Fuori dalla Rai“, ha scritto su Twitter il famoso psichiatra il 30 maggio scorso. “Se la vuoi fuori dalla Rai, scrivi ‘Sì’ e condividi“, ha cinguettato condividendo anche una foto della Littizzetto e scatenando reazioni diverse. Da una parte ci sono quelli che si sono detti d’accordo con Meluzzi e dall’altra ci sono quelli che hanno duramente criticato la presa di posizione dello stesso Meluzzi.

Meluzzi, tuttavia, non è la prima volta che attacca duramente la Littizzetto. Già nel 2004, quando Luciana affiancò Fabio Fazio nella conduzione del Festival di Sanremo, il famoso psichiatra criticò ampiamente la scelta della Rai di affidare la famosa kermesse musicale alla coppia di Che tempo che. All’epoca, come ricorda Libero Quotidiano, disse: “La Littizzetto non solo è orrenda ma non fa ridere nessuno. Fazio ha una faccia di gomma. Ci costano milioni di euro”.

In queste ore, Meluzzi è tornato ad attaccare la Littizzetto che, tuttavia, non replica preferendo il silenzio.