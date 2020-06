Dayane Mello senza vestiti su Instagram, che spettacolo – FOTO

Dayane Mello completamente senza vestiti su Instagram: la foto della modella è uno spettacolo e fa impazzire tutti i suoi followers.

Dayane Mello bollente su Instagram. La modelle, concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express dove, insieme alla collega Ema Kovac ha formato la coppia delle Top sfiorando la vittoria insieme alla coppia formata da Enzo Miccio e dalla sua collaboratrice, fa impazzire i suoi followers posando completamente senza veli. Sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto in cui appare nuda con il seno in vista. Uno scatto artistico in cui Dayane è immortalata di lato coprendo così le parti più intime. Una foto che ha fatto il giro del web conquistando tutti i suoi fans che hanno apprezzato il regalo.

Dayane Mello bollente su Instagram: il lato B fa impazzire tutti

Non è la prima volta che Dayane regala scatti del genere ai suoi fans. La modella, ex compagna dell’ex gieffino Stefano Sala da cui ha avuto un figlio, ha conquistato la popolarità in Italia partecipando a vari programmi come Ballando con le stelle e l’Isola dei Famosi prima di Pechino Express. Brasiliana, la Mello sfoggia un fisico mozzafiato che è solita mostrare ai fans in foto che fanno impazzire tutti. Nel post che vedete qui in alto, infatti, ha entusiasmato tutti mostrando il perfetto lato B.

In altro scatto, poi, si era mostrata totalmente senza vestiti regalando l’ennesimo spettacolo ai suoi followers.