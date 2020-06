Stop al noto programma televisivo di Mediaset

Mediaset ha annunciato la sospensione del popolare programma di Canale 5, molto amato dal pubblico del piccolo schermo. Mediaset (lettoquotidiano.it)

Ennesimo stop per uno dei programmi più amati di Canale 5, Mediaset fa sapere che lunedì 1° giugno ‘Uomini e Donne‘ non andrà in onda. Niente paura però perché per la fortunata trasmissione condotta con Maria de Filippi si tratta solo di una sospensione temporanea. Un altro stop ad un famosissimo e seguitissimo programma di Canale 5. L’ultima puntata è andata in onda venerdì scorso e quindi l’appuntamento successivo sarebbe stato oggi. La ragione dello stop è che il programma di Maria De Filippi fa ponte per la Festa della Repubblica italiana del 2 giugno. ‘Uomini e Donne’ tornerà a pieno regime mercoledì 3 giugno. Quindi se il programma di Maria salta una puntata non disperate. Mercoledì tornerà con tantissime sorprese e avvenimenti.

Le anticipazioni di ‘Uomini e Donne’, il noto programma Mediaset

Come riporta ‘WittyTv’: “Nella puntata del 3 giugno un nuovo chiarimento per Enzo e Pamela, l’incontro di Giovanni e Veronica e poi Giovanna con Sammy e Alchimista…”. Quindi, nella prossima puntata di ‘Uomini e Donne‘, Enzo Capo e Pamela Barretta saranno di nuovo negli studi televisivi del programma di Maria De Filippi e si potrà vedere se ci sarà un chiarimento e anche Giovanni sarà il protagonista insieme a Veronica. La tanto discussa coppia non ancora formata sta facendo parlare molto di sé. Mercoledì 3 giugno i due dovranno raccontare cos’è successo tra di loro dopo l’ultima puntata. A rendere però la situazione ancora più difficile ci sarà Roberta che ha intenzione di svelare dei dettagli non piacevoli, che riguardano la sua collega.

Anche se il programma avrà una piccola sospensione, mercoledì ci aspetta una puntata ricca di scoop e colpi di scena inaspettati.