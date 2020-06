Pandemia, torna a casa dopo il ricovero: ad attenderlo un conto esorbitante

In Colorado (Usa) un uomo, ricoverato per due settimane a causa del Covid-19, una volta rientrato a casa avrebbe ricevuto il conto dell’ospedale dalla cifra esorbitante.

Ha avuto bisogno di settimane per riprendersi dopo essere risultato positivo al Covid-19. Così un insegnante del Colorado, Usa, è stato ricoverato in una clinica specializzata che gli garantisse tutte le cure del caso. Guarito e rientrato a casa, però, l’amara sorpresa. La struttura gli ha recapitato un conto per la sua permanenza nella struttura, nonché per il percorso riabilitativo, pari a 840mila dollari.

Usa, guarito dal Covid-19 torna a casa dopo settimane: ad attenderlo un conto salatissimo dell’ospedale

Un percorso riabilitativo lungo e difficile quello di un professore del Colorado, negli Stati Uniti, colpito dal Covid-19. L’uomo, ricoverato in una struttura specializzata, per bene due settimane ha avuto bisogno della ventilazione polmonare e per questa ragione è stato intubato. Successivamente sono state necessarie ben tre settimane di degenza. Una volta dimesso, l’insegnante è rientrato nella sua abitazione e ad attenderlo un conto del nosocomio che ammontava a ben 840mila dollari.

Stando a quanto riporta la redazione di Fanpage, l’uomo di nome Robert Dennis ricoverato presso lo Sky Ridge Medical Center, a detta della moglie avrebbe avuto un mancamento alla vista del salato conto. La moglie avrebbe altresì aggiunto che i farmaci utilizzati dall’ospedale varrebbero un quarto di milione di dollari.

La coppia, stando a quanto previsto dal Sistema Sanitario Americano, è intestataria di un’assicurazione che nel loro caso potrebbe coprire spese mediche per 1,5 mln di dollari, quindi tecnicamente quanto loro recapitato dal nosocomio dovrebbe essere coperto dalla compagnia assicurativa. Inoltre, ad ulteriore supporto dovrebbe giungere il Cares Act, una misura emergenziale approvata dal Congresso nel mese di marzo, in forza del quale le strutture ospedaliere non dovrebbero inviare fatture ai pazienti. In ogni caso, la moglie di Robert Dennis, ha affermato che vedersi recapitare una notula di quel genere fa spavento in ogni caso.

Attualmente gli States sono la nazione al mondo più colpita dall’epidemia con quasi un milione ed 800mila casi di contagio complessivi ed oltre 104mila decessi.