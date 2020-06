Coprifuoco Usa dopo la minaccia di Trump di schierare l’esercito

Coprifuoco Usa: le forze armate pattugliano le strade di Washington dopo aspri combattimenti mentre il saccheggio prosegue

Donald Trump ha concluso il suo discorso alla nazione, in cui ha annunciato la mobilitazione dell’esercito per reprimere le proteste. Fuori dalla Casa Bianca la polizia militare, formandosi dietro gli scudi antisommossa, viene accusata delle centinaia di manifestanti riuniti pacificamente. Si aiutano a vicenda con gas lacrimogeni e avvolto da agenti a cavallo, per aprire una strada in piazza Lafayette. Pochi minuti dopo, il presidente ha camminato con un piccolo entourage verso la chiesa di San Giovanni. Il seminterrato è stato bruciato nelle rivolte domenicali sulla morte di George Floyd. Il vescovo della diocesi episcopale di Washington DC, Mariann E. Budde, a cui appartiene la Chiesa di San Giovanni, ha affermato di essere “oltraggiata” dal fatto che Trump abbia visitato la chiesa “dopo aver sostanzialmente minacciato un diluvio di forza militare.

Coprifuoco Usa dopo la minaccia di Trump

Gli elicotteri militari sorvegliavano Washington a così bassa altezza che era possibile vedere le gambe dei soldati appesi alle porte dell’aereo. La capitale degli Stati Uniti, l’unico territorio in cui il presidente può schierare l’esercito senza prima consultare il governatore. Lì i carri armati sono visti parcheggiati in vari angoli. Il secondo giorno del coprifuoco è iniziato, quattro ore prima, fino alle 19:00 per evitare il caos che si è verificato alla vigilia, con saccheggi e incendi in diverse parti della città. Intorno al centro della capitale, alberghi, farmacie, banche e negozi di liquori si stavano preparando per una nuova notte di proteste coprendo le finestre con lastre isolanti. Avevano già assistito al modo in cui altre imprese erano state distrutte o saccheggiate.

La tensione si diffuse anche in tutta la città di Los Angeles dopo tre giorni di conflitto in cui la polizia, nonostante un gigantesco dispiegamento non visto per tre decenni, sembrava incapace di distinguere tra proteste pacifiche e atti di violenza organizzata contro le imprese. .