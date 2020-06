Prodotti congelati ritirati dal commercio: la nota del Rasff

Il Rasff ha predisposto il ritiro dal mercato della grande distribuzione di alcuni prodotti in fase di congelamento.

Nelle utlime ore il Rasff, sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi ha individuato un nuovo batterio all’interno di alcuni prodotti congelati. La società che previene all’individuazione di merce fresca destinata alla catena della grande distribuzione alimentare non è nuova a segnalazioni che minano la salute dell’organismo umano.

A distanza di alcune settimane dal ritiro di merce alimentare contaminata che ha interessato alcuni prodotti in scatolame, oggi il Rasff riscontra la presenza di salmonella in carne congelata, di provenienza turca. Nei giorni precedenti il sospetto della presenza di gas nocivi da salmonella era solo un campanello d’allarme per la popolazione recante presso gli scomparti del supermercato di fiducia.

Oggi la salmonella è un pericolo certificato all’interno dei laboratori di produzione. Il blocco ad opera del Rasff è stato tempestivo , scongiurando la possibilità che alcuni tipi di carne contaminata potessero finisre sulle scaffalature dei più noti markets di Italia.

LEGGI ANCHE —–> Novità sulla salmonella. Come richiedere il rimborso

I sintomi più comuni provocati da salmonella

Il genere salmonella fermenta una quantità industriale di glucosio, producendo gas che vanno a minare la salute dell’uomo distruggendo componenti proteiche fondamentali per il suo metabolismo. Per questa ragione, tale batterio viene individuato dal Rasff una minaccia che comporta la manifestazione di alcuni sintomi.

Tra questi rientrano sangue alle feci, diarrea, febbre, brividi e mal di testa. La reazione non è letale come un’alta carica virale da Sars-Cov-2, ma porta scompensi all’organismo in fase di digestione. Tavolta tali sintomi non sono da sottovalutare perchè potrebbero sensibilizzare le pareti tessutali in prossimità degli organi vitali, provocando un’infiammazione. Dunque il richiamo del medico diventa inevitabile come la corsa in ospedale se si iniziano ad avvertire forti bruciori allo stomaco.

LEGGI ANCHE —–> Pericolo salmonella: ritirati alcuni prodotti dal commercio alimentare

Si guarisce dopo qualche giorno, ma ad oggi non esiste alcuna cura specifica per distruggere la salmonella ingerita, nonchè la possibilità di scongiurare il pericolo di assimilazione