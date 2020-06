Cecilia Rodriguez, lunedì di fuoco, fisico spettacolare – FOTO

La famiglia Rodriguez non finisce mai di stupire i fan. La posa di Cecilia è da urlo dietro uno sfondo panoramico sublime

A poche ore dalle dichiarazioni tristi di Belen sul rapporto con Stefano nuovamente incrinato, la sorella della showgirl argentina Cecilia Rodriguez sembra avere umori completamente opposti. Cecilia ora vive tra le montagne del Trentino assieme all’ex campione di ciclismo Ignacio Moser.

I due influencer dei social network sono pronti a pensare in grande, dopo aver trascorso la quarantena e gli ultimi giorni della stagione invernale, riscaldandosi a vicenda.

Cecilia in questi giorni ha trascorso un periodo lontano dal proprio amato, forse con l’obiettivo di rincuorare e rasserenare l’animo cupo della sorella. Dopo la presunta visita milanese, Cecilia Rodriguez è tornata ad assaporare l’odore di montagna, mettendo in risalto non solo il suo splendido e unico sorriso che la ritrae di ottimo umore.

Cecilia Rodriguez da urlo in quel paesaggio irto di vegetazione

Cecilia Rodriguez dunque ritorna con il sorriso di Heidi tra le meraviglie montane del Trentino. L’influencer argentina che vanta più di 4 milioni di followers sul suo profilo Instagram ha rimarcato il suo momento di felicità pura.

Cecilia quando prende l’iniziativa di mettersi in mostra non lo fa mai in maniera banale. In un lunedì limpido e soleggiato con i raggi che sembrano penetrare nei trafori calcarei delle Dolomiti Cecilia si dà alla pazza gioia.

L’obiettivo della foto è perfettamente centrale con Cecilia in primo piano ad ammirare sorpresa le punte delle montagne. Curve mozzafiato e gamba sinistra divaricata gonfiano il petto dei fan che la inondano di likes e approvazioni.

Altro scatto ancor più seducente per la trentenne argentina, distratta questa volta da un presunto stridio di un volatile. Qui la posa è ai confini della libidine con un paesaggio a tutto tondo e un lato b da far accapponare la pelle.

Insomma l’attrazione mediatica è tutta per Cecilia, forte del suo momento di felicità che sprizza da tutti i pori.