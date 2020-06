Mara Venier e la caduta, come sta la conduttrice

Mara Venier è caduta, a casa, domenica prima di andare in onda. Ha parlato delle sue condizioni in tv e via social “Sono immobile a letto, ho una frattura del cuboide”

Visualizza questo post su Instagram Una bella frattura al piede…..ole’😢…. grazie al @dottorgiovannidigiacomo #concordiahospital Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: 31 Mag 2020 alle ore 10:54 PDT

Brutti giorni per Mara Venier. La conduttrice di Domenica In non se la passa bene. A casa e immobile a letto. Il motivo? Colpa della sua rovinosa caduta di domenica mattina. L’incidente è successo a casa sua, prima di andare in onda su Rai 1. Nonostante il dolore la “zia nazionale” ha comunque portato avanti il programma mostrandosi con la gamba e il piede poggiati su uno sgabello.

Subito dopo è corsa in ospedale e il referto non è positivo. “Una bella frattura al piede…..ole’😢…. grazie al @dottorgiovannidigiacomo #concordiahospital” ha scritto Mara Venier su Instagram mostrando la sua gamba ingessata, alta su tanti cuscini. È così che sono a rischio anche le prossime puntate del suo programma domenicale in calendario fino al 25 giugno.

Mara ha raccontato tutto ai suoi fan e ai tanti telespettatori che la seguono. Non solo via social ma anche nella prima puntata di Io e Te con Pierluigi Diaco in collegamento.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Mara Venier racconta come sta a Io e te

“Oggi devo dire che la botta la sento molto. Mi è arrivato il crollo”. Questo quello che ammesso Mara Venier in diretta nella prima puntata di Io e te, il programma pomeridiano di Pier Luigi Diaco. Già domenica su Instagram aveva anticipato quello che le era successo. In un suo post aveva scritto:

“Ci provo andare in onda ….sono caduta dalle scale alle stamattina per venire qua ….penso frattura al piede ..una botta in testa!!! Subito dopo domenica in radiografia!❤️”

LEGGI ANCHE -> Mara Venier incidente a Domenica In in diretta: le sue condizioni

Poi da Diaco altri dettagli: “Sono caduta a mezzogiorno dalle scale di casa, stavo andando alla Dear a fare Domenica In. Sono scivolata sui gradini, non ho visto l’ultimo e mi sono ritrovata per terra. Alla testa tutto bene, ma ieri ho capito che al piede c’era qualcosa di serio” ha raccontato la Venier.

Si è subito rialzata dalla caduta ed è andata in studio, “ma dopo mezz’ora il piede era nero e gonfio. Ho capito che c’era una frattura, ma ormai era l’una e mi sono detta – ha confidato – io provo ad andare in diretta. Stefano Coletta mi ha detto di non andare in diretta ma io ho voluto tentare. In cuor mio non pensavo di farcela fino alla fine, invece ce l’ho fatta”.

La Venier è stata sottoposta a due Tac perché ha battuto la testa che per fortuna non ha subito traumi. “Al piede ho una frattura di un osso che si chiama cuboide. Ho ricevuto tantissimi messaggi e mi scuso perché non riesco a rispondere a tutti. Effettivamente il dolore ieri sera si è fatto molto forte”.

LEGGI ANCHE -> Eleonora Daniele Mara Venier | dedica speciale a ‘Domenica In’ | FOTO

Confessa di avere dolori ovunque la conduttrice di Domenica In. “Cerco di rimanere immobile nel limite del possibile” che ha preferito non fare il collegamento video.

“Sono stati tutti vicino a me, mi hanno portato in studio in braccio, mi hanno accudito come una nonna – ironizza in conclusione Mara Venier -. Questo mi commuove perché in questo periodo sono molto vulnerabile. Vedere tutti intorno a me, preoccupati, mi commuove”.