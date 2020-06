Giulio Tarro riguardo al virus: “Basta col terrorismo quotidiano”. Il virologo esprime la sua opinione riguardo all’evoluzione della malattia

Il professore e virologo Giulio Tarro difende la dichiarazione del primario Zangrillo che qualche giorno fa aveva affermato che il virus era clinicamente scomparso. “Zangrillo ha detto quello che si verifica da alcune settimane a questa parte.- spiega il virologo – Quindi chi si è risentito, o non ha capito fino in fondo le sue esternazioni oppure ha preferito far finta di non comprendere”. Afferma Tarro durante un’intervista per Fondazione Nenni. Secondo l’esperto il Sars CoV2 è un beta-coronavirus come quelli della prima SARS e della MERS. Ciò vuol dire che seguirà il loro stesso destino. L’esperto già qualche mese fa aveva sottolineato che il caldo avrebbe fatto scomparire il virus.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>L’App Immuni accusata di sessismo: cosa è accaduto

Giulio Tarro riguardo alle misure di distanza sociale

Il virologo durante l’intervista esprime la sua opinione anche riguardo alle misure di sicurezza approvate dal Governo che gli italiani devono mantenere. “Mi sembrano del tutto fuori luogo. E confermo che trovo sbagliato l’uso della mascherina alla luce della situazione che stiamo vivendo in questi giorni. – spiega – Lo ripeto: le mascherine non servono a niente e sono portatrici di germi di ogni tipo con queste temperature. Il caldo (o per meglio dire i raggi ultravioletti) – continua – come ha anche dimostrato uno studio recente dell’Università di Oxford, è nemico del Sars CoV2. Quindi che la si finisca una volta per tutte con questo terrorismo quotidiano che non ha nulla di scientifico“. Conclude.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>5g Coronavirus | le assurde leggende metropolitane che circolano