Stefano De Martino e Belen Rodriguez in crisi, spunta storia enigmatica

Stefano De Martino ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram che potrebbe riferirsi alla rottura con Belen Rodriguez

Da giorni impazzano le notizie di gossip intorno alla fine della storia di amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Poche invece le parole da parte dei diretti interessati. Il ballerino ha affidato un suo primo commento ai microfoni di ‘Tv Sorrisi e Canzoni‘.

Parole dirette a preservare la sua privacy. “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sua stata parte integrante di quella pubblica e – ha affermato – spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata“.

La showgirl argentina invece la settimana scorsa ha pubblicarla una lunga storia in video su Instagram spiegando. “Questo è un momento molto difficile per me, anche perché – ha sottolineato – non me l’aspettavo, non mi assumo nemmeno la responsabilità delle colpe perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto – ha dichiarato –. Sono una donna che soffre come tutte le altre e quando vedo che si scrivono certe cose sul mio conto, non ci sto“.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez in crisi, il ballerino punzecchia la showgirl?

Poi la donna ha proseguito. “Per tutto il resto, quando me la sentirò, e lo farò e le spiegazioni a un certo punto bisogna darle, racconterò come stanno le cose – ha aggiunto –. Perché altrimenti se ne occupano altri di raccontare le cose e io a questo non ci sto“.

Sempre tramite lo stesso canale, vale a dire le storie del profilo Instagram personale, il conduttore napoletano ha postato una foto eloquente relativa a un celebre capolavoro di Massimo Troisi. Un’immagine in cui appare il regista con il ciak in mano con sopra scritto il titolo della pellicola Pensavo fosse amore… Invece era un calesse.

Che sia una sorta di frecciata nei confronti della ex?