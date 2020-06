La bella Anna Tatangelo e la sua scollatura, una combo letale che ha già fatto tante vittime in passato. Anche il suo postsu TikTok non fa eccezione.

Come ogni volta in cui si mostra sul web, Anna Tatangelo tra una scollatura e l’altra riesce ad incantare i suoi tanti fans. La cantante ciociara si mostra in un divertente siparietto con la sua mamma su TikTok.

LEGGI ANCHE –> Miriam Leone senza vestiti sul letto distesa, una vera “femmina” mediterranea

Quest’ultimo è il celebre social network originario della Cina che da almeno un anno spopola anche tra i vip. Difatti non c’è celebrità che non abbia un proprio profilo ufficiale TikTok accanto ai ‘classici’ Instagram, Facebook e Twitter. Chiaramente anche Anna Tatangelo non poteva fare eccezione. E quindi eccola, con la solita bellezza. Lei mette in scena un intermezzo assai spassoso con la madre. Ma a dire la verità, quel che colpisce della cantante non è tanto lo sketch concepito quanto il suo bell’apparire.

LEGGI ANCHE –> Ylenia Carrisi avvistamento a Venezia | “Ingrassata e trasandata” FOTO

Anna Tatangelo scollatura, lei si che sa come ammaliare i suoi tanti fans

Visualizza questo post su Instagram Like a boy 💼 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 3 Giu 2020 alle ore 6:27 PDT

Perché lei è furba e sa bene che mettere in risalto le proprie qualità estetiche paga sui social. E non a caso i fans la stanno ancora riempiendo di complimenti, oltre che dei soliti, immancabili ‘mi piace’. Essendo un personaggio pubblico e con il lavoro che fa, l’apparire risulta essere una componente fondamentale. E quindi ecco spiegato l’ennesimo post social che, volente o nolente, diventa piccante. Ma a tutti noi va bene così. E certamente anche alla splendida Anna la cosa farà un enorme piacere.

LEGGI ANCHE –> Maria Pedraza | la Alison Parker fa sognare i fan de La Casa di Carta | FOTO

Visualizza questo post su Instagram Monday workout 💪😅 @dimensione_danza @mmconsulting #dimensionedanza #adv Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 1 Giu 2020 alle ore 6:15 PDT

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta | ritorna a lavoro con forme smaglianti | FOTO