Più straordinaria che mai, Diletta Leotta dà l’appuntamento ai suoi ammiratori in questo modo per il programma che conduce ogni giorno su Radio 105.

Da tanto tempo ormai Diletta Leotta è il sogno di ogni italiano. La 28enne telegiornalista originaria di Catania vanta un seguito su Instagram che consta di milioni di followers.

Ed è così sin dai tempi in cui lei si fece conoscere a Sky Sport con il suo celebre programma ‘Diletta Goal’. Da lì in poi la siciliana ha saputo costruirsi una immagine quasi da femme fatale, a suon di scatti prorompenti e clip ad alto contenuto di sensualità. Pure stavolta la Leotta non fa eccezione. In una storia social apparsa su Instagram e Facebook la bionda esplosiva dà l’appuntamento ai suoi fedeli radioascoltatori.

Diletta Leotta, la storia social scatena i suoi fans

Visualizza questo post su Instagram Il racconto di una grande impresa #triplete #22maggio2010 #10anni Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 22 Mag 2020 alle ore 11:13 PDT

In tanti sanno che tra il suo lavoro non c’è soltanto l’apparire sugli schermi di DAZN. Lei infatti conduce pure il programma radiofonico ‘Take Away’, on air tutti i giorni sulle frequenze di Radio 105. E la cosa va avanti ormai dal 2015. Nella storia social Diletta appare scollatissima e con un vistoso paio di occiali da sole. “A tra poco” scrive lei in una vignetta stile fumetto. E come al solito i fans si sintonizzano, anche sul suo profilo Instagram.

