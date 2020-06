Giulia Belmonte: chi è la futura mamma, compagna di Stash, The Kolors

Giulia Belmonte. Tutte le informazioni sulla bellissima modella che ha rubato il cuore di Stash dei The Kolors e che sta per dargli un figlio

E’ arrivato all’improvviso durante la finale di “Amici Speciali” (programma condotto da Maria De Filippi) l’annuncio di Stash, cantante dei The Kolors: diventa papà-

“Sono grato alla vita perché da un momento all’altro, come un fulmine a ciel sereno e soprattutto in un periodo come questo, ti fa il regalo più bello in assoluto. Da oggi inizia un nuovo me, da oggi tutto prende un senso diverso perché so che ci sarai tu!” – ha detto il giovane, al secolo Antonio Fiordispino.

La novità è stata accolta con un attimo di perplessità soprattutto perchè Stash, molto geloso della sua privacy, non aveva mai dichiarato nemmeno di essere fidanzato. Le fan più giovani forse sono rimaste un po’ deluse, tuttavia non sono tardati ad arrivare messaggi di congratulazioni.

Giulia Belmonte: da Miss Italia passando per Instagram

Visualizza questo post su Instagram Auguroni Stash 😍 #AmiciSpeciali Reposted from @amiciufficiale Un post condiviso da TheKolorsFanClubOver30 (@thekolorsover30) in data: 5 Giu 2020 alle ore 2:18 PDT

Ma chi è la futura mamma? E’ scattata la caccia alla fidanzata. Si tratta di Giulia Belmonte. Andiamo a scoprire tutto di lei. E’ nata ad Atri, provincia di Teramo (Abruzzo). Classe 1995, segno del Leone ed è una meravigliosa ragazza è alta 1,70 m.

Laureata in Scienze della Comunicazione, è un’influencer in ascesa con un bel seguito su instagram, conduce parallelamente una florida carriera da modella. A soli 18 anni vince la fascia di Miss Abruzzo, facendola accedere alle finali di Miss Italia. Al riguardo ha dichiarato: ” Fu una bella esperienza, sicuramente mi ha aiutato a crescere. Così come lo hanno fatto i miei studi, sempre affiancati dalla passione per la comunicazione e lo sport.”

Ha conseguito il sogno di diventare giornalista pubblicista e si sta facendo strada anche nel piccolo schermo partecipando a trasmissioni tv come “Tackle Duro” o “Mattino Lombardia.” E’ apparsa anche in diversi video musicali come quelli di Emis Killa, Benji e Fede e Flo Rida

Visualizza questo post su Instagram Sono in pigiama da ormai due settimane.. era bello vestirsi! Un post condiviso da Giulia Belmonte (@giuliabelm) in data: 30 Mar 2020 alle ore 11:10 PDT

L’annuncio della sua gravidanza sicuramente le ha donato una rinnovata notorietà.

