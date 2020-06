Melissa Satta, il costume praticamente non c’è, che spettacolo – FOTO

Melissa Satta ha postato una foto sui social in cui è al mare ed è vestita con un costume molto succinto: il fisico è perfetto.

Ver esta publicación en Instagram 🐚 Una publicación compartida de Melissa Satta (@melissasatta) el 5 Jun, 2020 a las 3:39 PDT

Melissa Satta ha postato su Instagram una foto in cui è al mare, immersa in bellissime acque blu e indossa un costume molto succinto, che mette in risalto le sue forme sinuose e il bel fisico asciutto, che tutte le donne invidierebbero.

Il post di Melissa Satta contro il razzismo

La showgirl e modella italiana nata negli Stati Uniti a Boston nel febbraio del 1986 ha pubblicato un’altra foto su Instagram in cui è su una terrazza e indossa un bellissimo abitino colorato e la didascalia al post che ha voluto regalare ai follower è un intenso e sentito messaggio sulla bellezza della diversità dei colori e contro ogni forma di razzismo: “In questi giorni stiamo ancora collegando la parola colore ad una tragedia. Per me il colore è bellezza, allegria , armonia….e quando parlo di colore di solito è legato ad un abito che indosso…ad un bel disegno o ad un panorama pazzesco…. ma se mi riferisco ad una persona, non è la prima cosa a cui penso…il colore…. ma sicuramente mi interessa sapere da dove viene, la cultura , la personalità …cosa questa persona mi può dare in più….ma mi chiedo e vi chiedo….cosa cambia di che colore ha la pelle?! Diverse volte mi sono esposta parlando e raccontando di me e della mia famiglia… una famiglia che viene da diversi posti del mondo…lontani,differenti ma allo stesso tempo uguali, tutti esseri viventi nati nello stesso modo, abitanti di questa meravigliosa terra… siamo tutti Umani!

Spesso utilizziamo la parola animale in maniera dispregiativa….ma perché?! Gli animali non si ammazzano tra di loro per il colore della loro pelle o pelliccia… magari lo fanno per istinto di sopravvivenza o per fame, per rispettare una catena alimentare ma non per le diversità ….. allora mi chiedo dopo così tante battaglie siamo ancora a questo punto?! Ci sono ancora persone che fanno differenze tra esseri umani?! Dobbiamo ancora vedere famiglie distrutte a causa della perdita di un caro… ma per che cosa?! Non per un incidente fatale, o una brutta malattia….ma perché un suo simile ha deciso che la sua vita non era di ugual valore…… purtroppo il razzismo è peggio , peggio della pandemia che abbiamo appena vissuto…perché la pandemia dopo pochi mesi è stata quasi debellata…tutto il mondo si è mosso per trovare una soluzione…..il razzismo dopo anni e anni e anni è ancora lì…. e forse prima di ogni altro vaccino avremmo dovuto cercare proprio una cura per la più brutta delle malattia! #noracism #weareallthesame #happy #colors #alltogether 🖤”.

È bella e impegnata la modella e showgirl Melissa Satta.