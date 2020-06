Sabrina Salerno, la prova costume è superata, bikini da urlo – Foto

Sabrina Salerno all’età di 52 anni ha ancora una bellezza da vendere. I suoi fan la adorano, così come altri vip suoi colleghi

Sabrina Salerno stupisce ancora. Nonostante non sia più la giovane cantante di Sexy Girl e Boys, la donna è ancora sul pezzo e i suoi fan la adorano. Soprattutto in questo periodo così particolare, la showgirl ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni momenti della sua giornata. Tra una prova costume e l’altra, il parrucchiere e la prima uscita post-quarantena, la cantante è molto attiva sui social.

Sabrina Salerno supera la prova costume

Scoperta da Claudio Cecchetto, la donna è diventata famosa negli anni ottanta come cantante ed ha ottenuto un grande successo in tutta Europa. Le sue canzoni sono conosciute in tutto il mondo, basti pensare che ha venduto 20 milioni di dischi. Dopo anni frenetici, ora si gode un po’ di tranquillità e relax.

Una cosa è certa: Sabrina Salerno ha superato la prova costume. Il suo bikini con i brillantini e la sua linea uguale a quella di una trentenne non lasciano scampo proprio a nessuno. “Sabri sei la numero 1, senza se senza ma”, “Prova costume, per noi è sì”, “Prova superata brillantemente”. Che dire, ancora oggi la cantante è contornata da fan che la ammirano per la sua bellezza, il suo talento di ieri e di oggi.

La donna, nostalgica del passato, ha postato qualche giorno fa una foto di quando aveva 17 anni. Una vera forza della natura.