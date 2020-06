J-Ax, età, carriera, vita privata e curiosità sul rapper

J-AX, ecco chi è il rapper ed ex cantante degli Articolo 31. Età, vita privata, carriera e tutto quello che c’è da sapere su di lui

J-Ax è uno dei cantanti più famosi del panorama italiano. Per anni è stato lo storico front-man degli Articolo 31 fino a quando ha iniziato poi il percorso da solista. È senza dubbio il rapper più amato dagli italiani e negli anni Duemila si è fatto apprezzare anche per i tanti duetti insieme a Fedez con il quale ha fondato anche un’etichetta discografica indipendente, chiamata Newtopia.

J-Ax, dalla carriera alla vita privata

J-Ax è nato il 5 agosto 1972 e come detto è uno dei rapper e cantautori di maggior successo della scena musicale italiana. Il suo è ovviamente un nome d’arte. Si perché il suo vero nome è Alessandro Aleotti, ripreso in parte nel suo pseudonimo. J-Ax indicherebbe infatti la J di Joker per via della sua somiglianza con il personaggio e Ax proprio per il suo nome, abbreviazione di Alessandro.

Fin da giovane è sempre stato appassionato alla musica, ma anche ai fumetti e al computer, discostandosi dai suoi coetanei che preferivano il calcio e la discoteca. Ed è grazie alla musica che si è fatto conoscere. È negli anni Novanta che nasce la sua band, gli Articolo 31, un punto di riferimento per tantissimi giovani e non solo. J-Ax ed i suoi sono stati tra i primi a portare il rap e l’hip hop sulla scena della musica italiana e fin da subito hanno raggiunto un successo esorbitante.

Nel 2006, J-Ax fa il suo esordio come solista. Dopo diversi anni la sua band si scioglie e lui continua da solo il suo progetto in musica. Anche questi sono anni molto fortunati per il rapper che nel 2017 vive una terza fase della sua carriera. Un progetto musicale insieme al suo amico e collega Fedez. I due lanciano il disco Comunisti col Rolex e dopo poco fondano anche una loro etichetta discografica, Newtopia.

Un sodalizio fortunato ma non longevo il loro che si ferma già l’anno dopo, nel 2018 senza alcuna spiegazione. Ax regala però ai suoi fan una reunion degli Articolo 31 e continua la sua carriera da solista con altre importanti collaborazioni come ad esempio Fabio Rovazzi e Nina Zilli.

È stato protagonista anche di alcuni talent show. Giudice di The Voice of Italy e coach, insieme a Nek, ad Amici di Maria De Filippi.

Per quanto riguarda la vita privata è inutile spiegare che Ax ama i tatuaggi, ne è pieno su tutto il corpo e tutta la sua testa è tatuata. Ha ammesso anche di aver fatto uso di droghe ma poi di aver smesso.

Diversi sono stati i flirt vissuti fino a quando è arrivato l’amore vero grazie alla modella americana Elaina Coker, diventata sua moglie nel 2007. I due sono diventati genitori del piccolo Nicolas Aleotti, nato il 24 febbraio del 2017. Per la sua nascita il rapper ha scritto una bellissima canzone.