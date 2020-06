Ornella Muti, lo scatto commovente in abito da sposa – FOTO

Ornella Muti, sempre bella nonostante l’età che avanza, con alcune foto ricorda un film di molti anni fa. Lei giovanissima e sensuale

Ornella Muti si mostra in una veste inedita per i giovani fan. Visione amarcord, invece, per chi la segue da tempo. La bella attrice ha infatti condiviso il post pubblicato dal suo canale fanclub che ha ricordato Ornella Muti con alcune scene del film “Stasera a Casa di Alice”. Era il 1990 quando l’attrice fu scelta per la pellicola diretta ed interpretata da Carlo Verdone. Nel cast insieme a loro anche Sergio Castellitto.

Gli scatti sono due e nel primo Ornella Muti si vede di bianco vestita. È in abito da sposa, giovane, bellissima e seducente. Capelli scurissimi raccolti in un elegante chignon, abito lungo e stretto, guanti lunghi che le arrivano oltre i gomiti ed immancabile il bouquet tra le braccia. Una sposa di altri tempi che per molti ha richiamato alla mente un tempo ormai andato.

Sotto al post che ha fatto il pieno dell’apprezzamento del pubblico compare scritto: “30 years with Alice in “Tonight at Alice’s”, directed by #Carloverdone with our #Ornellamuti and #Sergiocastellitto. One of the best female character of Ornella’s filmography. ❤❤❤ #staseraacasadialice #tonightatalices #yvonnescio #cinzialeone #cinematography #cinema #anni90 #1990 #rome #gianicolo #followers #followforfollowback #follow #instacinema #instagood #instagram #instacool #ornellamutifanpage”.

Ornella Muti continua a far sognare gli italiani, ora come tanti anni fa. Sempre bella e in splendida forma per lei sembra che il tempo non la scalfisca. E qualsiasi siano i contenuti che la riguardano è un tripudio di like e apprezzamenti.

Ornella Muti, 30 anni dopo “Stasera a Casa di Alice”

Insieme allo scatto in abito da sposa, Ornella Muti compare anche in un’altra foto, a collage, in cui è a letto tra Carlo Verdone e Sergio Castellitto. Lei in succinto abito da notte rosso e nero, i due uomini, sotto le lenzuola, uno con la maglia bianca della salute, l’altro a dorso nudo.

Come abbiamo anticipato sono due scatti che ricordano il film “Stasera a Casa di Alice” nel quale i tre si sono ritrovati. Un modo per festeggiare 30 anni da quel lavoro che ha visto sul grande schermo tre grandi attori del nostro cinema.

Un film ben voluto dal pubblico e dalla critica. “Stasera a Casa di Alice” ha incassato diversi riconoscimenti l’anno seguente alla sua uscita. Ai David di Donatello ha ricevuto la candidatura a Migliore attore non protagonista per Sergio Castellitto. Poi i Nastro d’argento hanno proposto la candidatura a Migliore colonna sonora a Vasco Rossi e poi ancora, anche ai Globo d’oro la candidatura a Migliore musica a Vasco Rossi.

La colonna sonora del film è infatti opera di Vasco Rossi e Gaetano Curreri, leader degli Stadio, anche se la canzone non è mai stata pubblicata ufficialmente. I diversi brani presenti nel film sono però rintracciabili nelle discografie dei due artisti. Tra questi Dillo alla luna di Vasco presente nell’album Liberi liberi del 1989.

Verdone ha anche raccontato di aver scelto in un primo momento Zucchero per realizzare la colonna sonora del suo film. L’artista però non ha rispettato i tempi di consegna dei brani.

Sempre l’attore e il regista ha svelato anche un retroscena un po’ noir delle riprese. “Eravamo un po’ spaventati nel girare sull’isola Bisentina, situata in mezzo al lago di Bolsena (nei pressi di Viterbo), perché quell’isola era piena di macabre leggende: in un grande pozzo il principe Giovanni Del Drago, proprietario della piccola isola, ci disse che vi furono buttati vivi dentro molti templari per ordine del Papa” ha scritto Verdone qualche anno fa in un post su Facebook.

“Tutto questo ci rendeva leggermente inquieti – ha continuato – ma la bellezza dell’isola, con la sua vegetazione incantevole e la rarità degli uccelli che vi dimoravano, cancellava quel passato sinistro”.