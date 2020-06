Antonella Mosetti, minigonna che non copre nulla – VIDEO

Antonella Mosetti, la showgirl italiana, si diverte a postare su instagram video e foto davvero sensuali. I suoi fan la adorano

Antonella Mosetti, la showgirl italiana di Non è la Rai, ha un profilo Instagram molto seguito. Sui social ha 610 mila follower che ogni giorno aspettano le sua foto e i suoi video, tra l’altro sempre molto sexy e provocanti. Oltre ad un fisico pazzesco, la donna mette in mostra le sue labbra carnose. Senza rossetto rosso la showgirl non esce di casa.

Antonella Mosetti in una posa sensuale

Tutta la conoscono per essere stata una showgirl del programma Non è la Rai, la donna era stata scelta da Gianni Boncompagni nel 1993. Antonella nella sua carriera è stata anche un’attrice: ha lavorato a fianco del grande regista Carlo Verdone e l’attore Franco Salvia. Tra poco compirà 45 anni, ma la sua bellezza rimane immutata nel tempo. Si mostra ai suoi fan in un tubino sopra al ginocchio e un decollète favoloso.

“Superstar”, “Meravigliosamente bella”, “Che sventola”, commentano i suoi fan sotto al post. La showgirl in questa quarantena si è dedicata a fare i tiktok, come molti altri vip, che in poco tempo hanno fatto il giro del web.

Antonella ha anche una figlia Asia Nuccetelli, avuta dal matrimonio con Alessandro Nuccetelli nel 1996. La ragazza ha partecipato anche ad un’edizione del Grande Fratello Vip.