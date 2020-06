Il punto sul Milan: prossimi impegni e le ultime sul calciomercato

Il Milan è già ripartito con gli allenamenti in vista della sfida di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus: il punto sul mercato rossonero

Il Milan ha già fatto ritorno sul terreno di gioco in vista della prima gara post-Covid in programma venerdì 12 Giugno alle ore 21.45 allo Juventus Stadium. Si tratta della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. All’andata terminò 1-1 la sfida tra Milan e Juventus: un pareggio dal sapore di beffa per i rossoneri guidati da Stefano Pioli.

La squadra di Maurizio Sarri agguanta il pari nei minuti finali, mentre nel corso della gara venivano ammoniti i già diffidati Ibrahimovic (infortunato), Theo Hernandez e Castillejo. Una doccia gelata per il club di Via Aldo Rossi che ora dovrà scalare l’Everest senza la colonna vertebrale di riferimento. La strada per agguantare la conquista della finale si è interrotta su un tracciato in ripida salita ed ora un’eventuale qualificazione alla finale avrebbe davvero del clamoroso.

Milan, i prossimi impegni di campionato

Il Milan di Stefano Pioli dunque riprende il suo cammino nel teatro dell’Allianz Stadium di Torino, ma proseguirà in quel di Lecce dando il via alla ripresa del campionato. Nella stagione corrente i rossoneri non sono ancora riusciti a battere una big del campionato di Serie A e potrebbero sfatare il tabù il giorno 28 Giugno, quando a San Siro sarà di scena la Roma di Mister Fonseca.

Dal giorno 4 Luglio fino al 12 del mese il Milan avrà un trittico infernale di sfide, a partire dalla gara dell’Olimpico di Roma contro una lanciatissima Lazio, passando per la sfida proibitiva e casalinga contro la Juventus, fino alla battaglia per un posto prestigioso per l’Europa contro il Napoli al San Paolo.

I fitti e ravvicinati impegni di Mister Pioli avranno come epilogo la sifda casalinga contro il Cagliari, una delle rivelazioni di questo campionato, in programma il prossimo 2 Agosto, quasi certamente l’ultima chiamata per l’assalto definitivo all’Europa.

il punto sul calciomercato

Come riporta la Gazzetta dello Sport il Milan e Giacomo Bonaventura avrebbero trovato l’accordo per il rinnovo fino a fine agosto. Il contratto dell’ex atalantino era in scadenza a Giugno, ma ha deciso di prolungare per altri due mesi il suo rapporto con il club di Via Aldo Rossi, in vista della volata finale della stagione.

Alcune fonti vicine al club danno per spacciata l’avventura di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. E’ già iniziato il valzer delle panchine per sostituire il tecnico emiliano per la prossima stagione. Dall’ipotesi più accreditata di Ralf Rangnick, individuato dalla società come prima scelta, fino all’accostamento di Paulo Sousa come alternativa.

La candidatura di Rangnick avrebbe già proiettato il Milan sul fronte calciomercato. Per accontentarlo, Gazidis starebbe pensando di portare sotto l’ombra della madonnina Stefano Ricci, classe ’91 di proprietà dell’Empoli, che, però, ha stupito tutti per qualità e personalità nel corso dell’ultimo campionato di Serie B.

