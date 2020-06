Federca Pellegrini, cosa nasconde il suo splendido sorriso? – FOTO

Federica Pellegrini, la nuotatrice più sexy d’Italia, mostra su Instagram un sorriso davvero dolce. Ma cosa nasconde dietro quello sguardo?

Federica Pellegrini, campionessa del nuoto, un talento italiano. La donna è ora una dei 4 giudici di Italia’s got talent insieme a Frank Matano, Mara Maionchi e Joe bastianich. Grazie al sua semplicità e spontaneità è riuscita fin dagli esordi della sua carriera sportiva a diventare una nuotatrice italiane più seguite. Il suo sorriso ha conquistato milioni di italiani che l’hanno seguita nelle sue performance.

Federica Pellegrini e la sua semplice bellezza

La campionessa Pellegrini ha un sorriso così dolce che riesce a conquistare proprio tutti. Eppure sono molti a chiedersi che cosa nasconde dietro quel suo sguardo particolare. Il suo talento, senza dubbi, la sua passione che l’ha portata ad ottenere ottimi risultati e il suo impegno. La strada da lei percorsa non è stata di certo in discesa, la donna ha dovuto scalare montagne per arrivare alla vetta e a volte è rimasta delusa.

Ora il suo volto angelico e limpido è salpato in televisione e all’inizio del 2020 è stata uno dei pilastri del programma Italia’s got talent. Sempre pronta e curiosa a scoprire i talenti dei partecipanti, come giudice è stata veramente brava e divertente.

Federica Pellegrini è pura energia e questo i suoi fan l’hanno capito bene, è per questo che la adorano.