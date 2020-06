Nadia Toffa oggi avrebbe compiuto 41 anni. Omaggio dei suoi colleghi delle Iene e le parole di amore infinito della madre, la signora Margherita

Ci ha lasciati il 13 agosto 2019 Nadia Toffa, stroncata in giovane età da un tumore cerebrale. Non ce l’ha fatta la giornalista, inviata del celebre programma Le Iene. La sua battaglia contro il cancro l’ha vista sconfitta, tuttavia rimangono indelebili il coraggio con cui l’ha affrontato e la grinta che l’ha contraddistinta fino alla fine.

Oggi è il suo compleanno. Avrebbe compiuto 41 anni. E’ triste pensare a tutta la vita che aveva davanti ma è anche rassenerante l’idea che, in così poco tempo, ha fatto esperienze incredibili, raggiunto il successo e lasciato dietro di sè uno stuolo di persone che le vogliono bene.

Tra questi, indubbiamente, i suoi colleghi di lavoro che l’hanno voluta omaggiare nel più dolce dei modi. Ieri, poco dopo la mezzanotte si è concluso il programma Le Iene, ed è andato in onda un video tributo. Si vede la silhouette di Nadia mentre balla libera su una spiaggia; sullo sfondo un tramonto meraviglioso, la musica, l’estate e i ricordi di una ragazza viva e felice. Il video si può trovare anche sulla pagina Facebook del programma, un commento lo accompagna: “Oggi è il 10 giugno, avresti compiuto 41 anni. Ci manchi tanto Nadia.” Tanti i messaggi di cordoglio e nostalgia: “Ciao Nadia, ovunque tu sia tantissimi auguri. Sarai sempre nei nostri cuori”.

La mamma di Nadia Toffa: “Ha sorriso fino all’ultimo”

La persona che soffre di più di questa immane perdita è la mamma di Nadia Toffa. La signora Margherita ricorda con dolore gli ultimi istanti di vita della figlia. “Sapeva quanto fosse grave la sua malattia, ma era pronta a conviverci. Ha sorriso fino all’ultimo” – ha detto. La donna non si è mai allontanata dal capezzale di Nadia, nemmeno per un istante. La ragazza ha sperato fino alla fine di potersi salvare, nonostante questo sperava di morire presto, non avrebbe sopportato la dipartita della madre prima di lei.

Margherita Toffa ha anche detto: “Tramite il dolore ha capito che bisognava accettare il proprio destino, che bisogna combattere e affidarsi ai medici. E’ lei la prima persona che saluto ogni giorno, bacio la sua foto e le chiedo di dirmi se sono nel giusto.”

