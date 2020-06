Via col Vento, film razzista e retrogrado: rimosso dal catalogo HBO

Via col Vento rimosso dal catalogo di HBO Max perchè giudicato razzista. Segue la scia delle disposizioni già adottate da Disney+

L’apripista fu Disney+. Il portale streaming online, caricando i vecchi classici a disposizione dei fruitori, avvertì il proprio pubblico di non guardare produzioni del passato con gli occhi del presente. “I cartoni che stai per vedere sono prodotti del loro tempo. Possono rappresentare alcuni pregiudizi etnici e razziali. Queste rappresentazioni erano allora sbagliate e lo sono oggi” – questo è il messaggio disclaimer di accompagnamento di alcuni titoli.

I film e cartoni sono comunque accessibili poichè, a detta della Disney, negare la loro visione sarebbe come pretendere che quei pregiudizi non ci siano mai stati. Così opere come Dumbo, I racconti dello Zio Tom, ma anche Lilli e il Vagabondo, Il Libro della Giungla e gli Aristogatti, per quanto propongano messaggi obsoleti, sono disponibili.

HBO Max come Disney+ : rimosso Via col Vento

Oggi è HBO Max, servizio di video on demand USA di proprietà della WarnerMedia Entertainment, che rivoluziona il proprio catalogo per motivi razziali. In seguito all’aria di protesta sollevata dall’omicidio di George Floyd, avvenuto a Minneaopolis, viene rimosso il colossal del 1939 Via col Vento. La pellicola, vincitrice di 8 premi Oscar, raffigura pregiudizi etnici e razziali che erano considerati normalità nella società americana dell’epoca. Un portavoce della HBO sostiene che “mantenere questo titolo senza una spiegazione e una denuncia di quelle rappresentazioni sarebbe da irresponsabili “.

La pellicola è l’adattamento di un romanzo omonimo di Margaret Mitchell. Interpretato da Vivien Leigh e Clark Gable, narra vicende fittizie avvenute durante la guerra di Secessione. Vinse 8 Oscar tra cui miglior film, regia, sceneggiatura, attrice protagonista e non protagonista (Hattie McDaniel) che, ironia della sorte, proprio grazie a quest’opera, fu la prima attrice afroamericana ad ottenere l’ambito premio.

La HBO dichiara: “Restituiremo il film al pubblico ma tornerà con una discussione sul suo contesto storico e una denuncia di quelle stesse rappresentazioni. Sarà presentato come è stato originariamente creato. Se vogliamo creare un futuro più giusto, equo e inclusivo, dobbiamo prima imparare dalla nostra storia”.

