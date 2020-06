Un virus mutato e che è ora capace di infettare con molta più facilità gli altri. Sono alcune delle conclusioni tratte da un apposito studio.

Alcuni ricercatori della Florida hanno fatto sapere, al termine delle loro osservazioni, che nel corso della pandemia il virus sembrerebbe mutato in maniera tale da avere cambiato alcune caratteristiche in maniera sensibile. Gli studiosi rappresentano lo Scripps Research Institute della Florida.

E sostengono che l’elevatissimo numero di casi quotidiani riscontrati in America del Sud è frutto proprio dei cambiamenti riscontrati al microscopio. Anche l’emittente statunitense CNN riporta i risultati di questo studio. Secondo il virus mutato presenterebbe ora un indice di contagio più elevato rispetto ai mesi scorsi. Colpa di variazioni che interessano una particolare proteina, chiamata ‘spike’ e che il virus stesso sfrutta per invadere le cellule del’organismo. Proprio questo cambiamento sarebbe la prova dell’aumentata contagiosità da parte del Covid. nella sua nuova forma. Nonostante ciò, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha affermato che queste variazioni non dovrebbero influenzare quello che dovrebbe essere l’elevato tasso di efficacia garantito dai vaccini.

Virus mutato, per gli esperti è diventato assai più contagioso

Per il cui arrivo si pensa che bisognerà attente almeno la metà del 2021 ma anche prima. Sempre lo studio realizzato in Florida sostiene che il virus “cambia a suo vantaggio ed nostro discapito”. E questo potrebbe spiegare la particolare diffusione in certe zone piuttosto che in altre. Ma forse c’è una buona notizia: più contagioso non significa per forza di cose più letale. E comunque occorre ancora utilizzare atteggiamenti volti alla prudenza. La mascherina continuerà ad essere un accessorio indispensabile del nostro abbigliamento. E le mani andranno lavate con grande accuratezza oppure igienizzate più volte al giorno.

