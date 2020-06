Ci sarebbero dei particolari tipi di molecole e di acidi biliari in gradi di fermare l’infezione. Sono i risultati di uno studio sul virus condotto in Italia.

Uno studio tutto italiano sul virus mostra un possibile rimedio ‘al naturale’. Tutto merito di alcune molecole già presenti nel nostro corpo e che sembra siano capaci di bloccare l’agente patogeno. La cosa funzionerebbe nei casi di infezione “non elevatissima”, come affermato da ricercatori dell’Università Federico II di Napoli e dell’Università di Perugia.

Questi hanno individuato delle molecole endogene capace di impedire al virus di penetrare e quindi aggredire le cellule. Il tutto grazie al compito svolto da alcune molecole steroidee prodotte all’interno del fegato e dell’intestino dai processi che regolano il colesterolo. Molecole che vanno a comporre degli acidi biliari potenti il necessario da fermare l’infezione da Covid. Tra le sostanze naturali con questa capacità individuate ci sono l’acido betulinico, l’acido oleanolico e quello glicirrizzico. E ce ne sono anche alcuni semisintetici. Questa funzione la svolgerebbero anche alcuni farmaci e loro diretti metaboliti a struttura steroidea, come il carnenoato di potassio.

Studio virus, i casi non gravi possono essere trattati così

Anche se i casi di infezione più gravi pare non possano beneficiare di un trattamento simile, l’augurio è che approfondendo lo studio in questione si possa approdare all’ottenimento di nuovi e più efficaci risultati. Un fattore positivo è che le molecole endogene sono presenti in farmaci di uso consolidato anche da molti anni. Cosa che permette di ritenerle sicure e prive di possibili controindicazione. Questo accorcerebbe quindi i tempi di applicazione sui pazienti colpiti dal virus, nei giusti fattori di approccio.

