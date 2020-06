Emma Marrone: gambe mozzafiato, a Otranto dà spettacolo – Foto

Emma Marrone torna in Puglia e regala uno spettacolo mozzafiato ai fans nella bellissima Otranto. Pantanloncini e gambe al vento, bellissima. Ecco la foto.

Emma Marrone torna a casa e regala ai fans alcune foto scattate ad Otranto in cui sfoggia tutta la sua bellezza. Dopo aver trascorso il weekend a Roma in compagnia di diversi amici tra cui Alessandra Mastronardi, Emma è tornata in Puglia, dalla sua famiglia concendendosi una gita in una delle tante perle pugliesi, Otranto. Emma si è trasformata in turista immortalando le bellezza storiche della città e facendosi fotografare con un look casual che ha messo in risalto le gambe della cantante.

Emma Marrone, gambe in mostra su Instagram: la cantante ruba la scena ad Otranto

“Il nome greco è Ὑδροῦς. In epoca romana Otranto era conosciuta come Hydruntum, dal nome del torrente Hydrus nella cui vallata sorge la città. Altre fonti[11] danno come nome latino Odruntum, termine sempre tuttavia legato alla parola acqua, precisamente al termine messapico “Odra”, appunto acqua“, scrive Emma nella didascalia che accompagna la foto.



Emma si sta così godendo la sua terra. Dopo aver trascorso l’intera quarantena a Roma, la cantante è tornata in Puglia per festeggiare il suo 36esimo compleanno con i genitori. Emma, in attesa di poter tornare ad esibirsi dal vivo come tutti i suoi colleghi, ha accettato di diventare un giudice di X Factor 2020. La cantante, così, guiderà uno delle quattro categoria del talent show di Sky insieme a Mika, Manuel Agnelli e il rapper Hell Raton.

A dieci anni dalla sua avventura nella scuola di Maria De Filippi, dunque, la carriera di Emma non si ferma e i fans sono sempre pronti a sostenerla.