Al Bano ringrazia pubblicamente l’ex moglie Romina Power e le dedica delle parole dolcissime e ricche d’affetto: “si è innamorata al primo sguardo”.

Al Bano Carrisi torna a parlare dell’ex moglie Romina Power e lo fa in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Di Più dove ripercorre i primi anni accanto all’ex moglie ricordando quell’amore immenso che Romina ebbe per la Puglia sin dal primo incontro. Un amore che il leone di Cellino San Marco definisce nato al primo sguardo e grazie al quale anche lui riuscì ad innamorarsi nuovamente della sua terra.

Al Bano e le dolci parole per Romina Power: “si innamorò al primo sguardo della mia terra”

Al Bano, nella sua Puglia, ha creato le Tenute Al Bano Carrisi in cui c’è un’azienda vinicola, agricola, un albergo, un ristorante, un campo da tennis, una spa, una chiesetta e una casa discografica. Una grande azienda con cui il leone di Cellino San Marco è riuscito a rivalutare la propria terra e a capire il legame che ha con la Puglia.

Legame che è riuscito a sviluppare anche grazie a Romina Power a cui ha dedicato delle parole speciali all’interno dell’intervista rilasciata a Di Più.

“Si è innamorata al primo sguardo della mia terra e ha insegnato anche a me ad amarla. Grazia a Romina, ho fatto pace con la mia campagna e ho compreso che le mie radici sono qui. Così, anno dopo anno, mi sono messo a comprare terreni per ingrandire la proprietà di mio padre. E il primo acquisto è stato ispirato proprio da Romina: ho comprato 60 ettari di un bosco stupendo che la aveva incantata, ne ho dato metà a mio fratello Franco, e l’altra metà l’ho tenuta per noi”, ha raccontato Al Bano che, proprio nella sua tenuta ha trascorso la quarantena con Loredana Lecciso e i figli Jasmine e Albano Junior.