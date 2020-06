Odioso episodio di bullismo quello perpetrato da due giovanissimi, un ragazzo ed una ragazza, ai danni di una amica. I due minacciano anche la mamma di lei.

Un grave episodio di bullismo ha avuto luogo a Napoli. Vittima una ragazzina di 12 anni, presa di mira da altri adolescenti di poco più grandi di lei. I due insensibili che hanno fatto del male psicologico ed anche fisico alla 12enne hanno rispettivamente 13 e 14 anni e sono una femmina ed un maschio.

Quest’ultimi l’hanno denigrata sui social postando foto della vittima accompagnate da commenti di scherno tendenti all’odio evidente. Ed inoltre non sono mancate anche delle vere e proprie minacce di morte. Segno che, quando si è troppo giovani, in alcuni casi occorre ricevere una preparazione adeguata sia nell’ambito dell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa che nell’educazione civica e sociale e nel rispetto di altri. Da quanto risulta gli scatti derisori della 12enne erano finiti su Instagram. Alla fine la giovanissima ha dovuto ricorrere ad un ricovero in ospedale a causa dell’insorgere di una sincope. Ma non è tutto: i due autori degli episodi di bullismo hanno attaccato anche la mamma della loro vittima.

Bullismo, i due minorenni autori del fatto minacciano anche la madre della loro amica

La donna aveva difeso sua figlia e si era rivolta alla famiglia di uno dei due meschini ragazzini. Per nulla intimorita, la madre ha denunciato tutto quanto alla polizia mostrando anche i messaggi intimidatori. Che ora verranno usati come prova incontrovertibile contro i due giovanissimi delinquenti. C’erano frasi di questo tipo. “Attenta che stiamo organizzando una ‘vattuta’ ( un pestaggio, n.d.r.) a tua figlia. Più continui e più la pestiamo”. Ed anche “Dimostra un po’ di affetto per tua figlia. Str****, si vede proprio che volevi abortirla”. Parole allucinanti che dimostrano come spesso i più giovani non abbiano sensibilità e coscienza di ciò che dicono e fanno.

