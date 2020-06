Ornella Muti, camicetta scollata e shorts , web in visibilio – FOTO

Ornella Muti pubblica sul suo profilo Instagram uno scatto rubato alla figlia. Le due sono sempre più attive sui loro canali social

La coppia madre – figlia, Ornella Muti e Naike Rivelli, è sempre più affiatata. Come lo sappiamo? Attivissime sui social, spesso le due donne offrono uno squarcio della loro vita quotidiana. Nonostante il feeling palpabile, dando un’occhiata alle loro bacheche, è evidente il diverso target che vogliono impressionare e l’indole che le caratterizza.

Naike si definisce artista. I suoi scatti sono una provocazione dietro l’altra. Nascondono di certo un messaggio ma spesso possiamo definirli un’autocelebrazione di sè e del proprio corpo (bellissimo, per carità).

Ornella invece ha una vena un po’ retrò. Le sue foto spesso ci fanno fare un viaggio indietro nel tempo attraverso immagini dei celebri film di cui è stata protagonista o i volti degli attori, registi e produttori con cui ha lavorato. La vediamo con Monicelli, Valentina Cortese, Christian De Sica, John Candy, Dino Risi, Alberto Sordi, Renato Pozzetto e molti altri.

LEGGI ANCHE —> Sabrina Salerno unica, alla sua età è una sirena sexy – FOTO bollente

Ornella Muti ruba scatti alla figlia Naike

La Muti oggi pubblica due scatti rubati dalla bacheca della figlia. Naike è orgogliosa di una madre tanto famosa, quanto dolce ed affettuosa con lei. Non perde occasione di coinvolgerla nei suoi progetti su Instagram.

Pochi giorni fa, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, aveva postato un’immagine di Ornella Muti, giovane e incinta, mentre pratica questi esercizi che uniscono corpo e mente. In un’altra foto, la vediamo in versione campagnola: shorts, canotta leggera, occhiali da sole e pollice verde. La popolare attrice si trova in un meraviglioso giardino, intenta a curare le sue ortensie.

Sembra proprio che l’Ornella nazionale abbia gradito gli scatti. Li ruba dalla bacheca della figlia per ripostarli sulla sua a distanza di pochi giorni.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

I fan cosa ne pensano? ” Buffo notare che i più non sanno riconoscere la Mamma da una Figlia. Ciò vuol dire che entrambe hanno di che rallegrarsi. La Mamma perché oltre ad aver generato una Figlia altrettanto Bella ha mantenuto intatta la sua Bellezza tanto da essere scambiata per sua Figlia. E la Figlia si potrà rallegrare del fatto che la sua Bellezza viene paragonata a quella della Madre”, “Anche il più bel fiore sminuisce accanto ad Ornella, sembra una ragazzina. Incredibile”, “Donna che ammiro più di qualsiasi altra Diva”.

LEGGI ANCHE —> Ornella Muti completamente nuda sul letto, la FOTO di Naike