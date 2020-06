Valentina Vignali , fotogallery da arresto immediato e spunta un uomo – FOTO

Valentina Vignali, modella, influencer ma soprattutto atleta straordinaria, pubblica una carrellata di foto su Instagram da far girare la testa

La cestista italiana Valentina Vignali non è nota solo per le sue qualità d’atleta sul campo da basket. Porta avanti con successo un’altra carriera che le porta soddisfazione e milioni di follower, quella da influencer.

Negli scatti da lei pubblicati recentemente la vediamo in una mise particolarmente elegante, professionale ma allo stesso tempo sensuale e provocante. Capelli tirati indietro raccolti in una lunghissima coda, vestitino corto color glicine che lascia scoperte le chilometriche gambe. Diverse pose in cui la vediamo sorridere, mandare baci all’obiettivo e divertirsi.

Nell’ultima foto però appare un uomo al quale Valentina concede delle tenerezze. Di chi si tratterà? No, non stiamo parlando del suo fidanzato Lorenzo Orlandi.

LEGGI ANCHE —> Ornella Muti completamente nuda sul letto, la FOTO di Naike

Chi è l’uomo che Valentina Vignali bacia su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 23 Giu 2020 alle ore 12:01 PDT

E’ Andrea Panciroli, conosciuti dai più con il nome d’arte de Il Pancio. L’uomo attore, youtuber e comico italiano e conduce un format tutto suo sul web chiamato The Millenials. Nell’ultima puntata era ospite proprio Valentina Vignali che concede un’intervista senza filtri. Come lei stessa annuncia, sono molteplici gli argomenti toccati che la riguardano: i guadagni degli influencer, i leoni da tastiera e il modo di utilizzare i social e come avviene la creazione di un post per chi lavora con milioni di persone che lo seguono.

Valentina è sincera, precisa e senza filtri racconta la sua percezione del suo che a tutti gli effetti è un “nuovo” lavoro, anche se molti ancora non lo percepiscono come tale. Precisa che fa parte della vecchia guardia, avendo iniziato in tempi non sospetti, nel 2008.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Buonanotte fiorellino 💤🐆 Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali) in data: 23 Giu 2020 alle ore 5:18 PDT

Valentina ha anche un secondo canale Instagram che ha un buon seguito. Un’altra passione dell’atleta è cucinare, in particolare torte. Le torte della Vignalona conta 174mila follower ed è anche un sito di successo.

Leggi anche >>> VALENTINA VIGNALI SENZA VESTITI: IL SELFIE DAVANTI ALLO SPECCHIO, UNA STATUA – FOTO