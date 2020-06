Il Santo Padre ha scritto una toccante lettera dedicata all’ex pilota che ha pubblicato tramite le pagine della Gazzetta dello Sport

Papa Francesco scrive ad Alex Zanardi, ex pilota che da diversi giorni lotta tra la vita e la morte, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Siena, dopo il tragico incidente in handbike.

Le sue condizioni sono gravissime, i medici lo hanno specificato più volte, anche se stazionarie. Un intervento chirurgico e un coma indotto. È un’ennesima partita difficile quella che Zanardi deve giocare, questa volta. Ma lui alle sfide impossibili c’è abituato, lo sappiamo.

Un mare di affetto e di vicinanza è arrivato per lui da ogni parte dello Stivale, dai politici, agli atleti, al mondo dello spettacolo e ora anche Papa Francesco ha scritto per lui una toccante lettera.

Il Pontefice ha deciso di scrivere e pubblicare, attraverso la Gazzetta dello Sport, una lettera non solo di incoraggiamento per l’atleta ma anche di ‘ringraziamento’ per Zanardi che viene definito da Francesco “campione di vita”.

Lui che più di tutti ha saputo trasformare una difficoltà in una opportunità riuscendo a riorganizzare la sua vita continuando a fare quello che gli era sempre piaciuto.

Il Papa scrive a Zanardi, le parole di Francesco

“Prego per te” ha scritto Papa Francesco rivolgendosi a Zanardi. “Attraverso lo sport hai fatto della disabilità una lezione di umanità per tutti”.

Lo dice anche il Pontefice che la storia di Zanardi è un esempio per tutti che dimostra come “riuscire a ripartire dopo uno stop improvviso”. E ancora il Papa spiega come l’atleta è riuscito ad insegnare, attraverso lo sport, come “vivere la vita da protagonisti” e soprattutto facendo della disabilità una lezione per tutti.

È così che arriva un’ennesima testimonianza di quanto Zanardi abbia lasciato il segno come uomo di forza e di tenacia senza mai arrendersi e nascondersi dietro la disabilità.

L’appello di speranza di Papa Francesco si associa a tutta la miriade di messaggi arrivati in questi giorni e a quello di suo filgio Niccolò che sui social ha scritto: “Forza papà, torna presto, ti aspetto”.

