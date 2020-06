Allarme Salmonella, il Ministero della Salute predispone il ritiro urgente

Il Ministero della Salute ha predisposto il ritiro urgente di un prodotto in cui è stata riscontrata la presenza di Salmonella

Il Ministero della Salute ha predisposto il ritiro urgente di un prodotto in cui sono state trovate tracce del batterio della Salmonella. La nota è apparsa sul sito web ufficiale nella sezione dedicata alle news e agli aggiornamenti sulle eventuali irregolarità riscontrate negli alimenti. Il prodotto nel quale è stata individuata la Salmonella è un salume, si tratta del Salame Nostrao Dolce con Aglio a marca MARIGA GIUSEPPE & C. SAS nello stabilimento di Monticello Conte Otto (VI) in via Dell’Industria, 14/E. Il lotto contaminato è il 170/2020 ed il marchio di identificazione dello stabilimento e della casa produttrice coincide con le coordinate IT 805L CE. Sul sito del Ministero non viene indicata la data di scadenza del prodotto o il suo termine minimo di conservazione.

Le raccomandazioni contro la Salmonella del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha indicato che il salame in questione non dev’essere ovviamente consumato, in caso contrario il rischio è quello che si verifichi un’intossicazione alimentare. Per tutti quelli che dovessero accorgersi di avere in casa il Salame Nostrao Dolce con Aglio a marca MARIGA GIUSEPPE & C. SAS la raccomandazione è quella di restituire il prodotto direttamente al negozio in cui è avvenuto l’acquisto. Il cliente, oltre a poter richiedere il rimborso, può anche farsi sostituire il salume con un altro prodotto. È importante precisare che nei casi in cui la restituzione dell’alimento si renda necessario a seguito di un ritiro imposto dal Ministero della Salute non è necessario presentare lo scontrino. A causa della crisi mondiale nata per la pandemia da coronavirus durante la quale ristoranti, bar e negozi sono stati chiusi, per il Ministero della Salute c’è stata una diminuzioni delle segnalazioni.

La notizia del salume contaminato dalla Salmonella è però la prova che i livelli delle attività di controllo restano alti.