Vi ricordate Angelo di Elisa di Rivombrosa? Oggi è irriconoscibile – FOTO

Elisa di Rivombrosa, vi ricordate lo stalliere Angelo? Oggi è irriconoscibile – FOTO

Si tratta di Pierluigi Coppola e oggi ha 43 anni. Lo stalliere più famoso di Elisa di Rivombrosa, Angelo Buondio, era amatissimo dai fans durante il periodo in cui andava in onda la fiction. Il suo fascino, la sua dolcezza e il suo romanticismo per Elisa fece impazzire tutte le donne che anni fa avrebbero voluto avere qualcuno accanto come lui.

Angelo di Elisa di Rivombrosa, lo stalliere più amato della televisione

Angelo infatti era servo e stalliere di Rivombrosa, innamorato di Elisa dal primo momento in cui l’aveva vista. I due, però, condividevano una bellissima amicizia ed Elisa non riusciva a vederlo in un modo diverso. Tutto si è complicato quando Elisa ha conosciuto Fabrizio e, il Signor Conte, per continuare la sua relazione con la serva, chiese ad Elisa di sposarsi con Angelo. In questo modo loro potevano continuare a stare insieme per sempre, in gran segreto. Elisa in un primo momento acconsentì, poi lasciò Angelo sull’altare perché non si sentì capace di sposare un uomo che non amava, un bravo ragazzo e prenderlo in giro in questo modo.

La delusione per Angelo è talmente forte da portarlo a lasciare Rivombrosa. Dopo qualche puntata lo vediamo tornare, in panni diversi da quelli a cui eravamo abituati a vederlo. Infatti Angelo, spinto dalla vendetta e dall’odio per la nobiltà, decise di collaborare con i nemici del Re per ammazzarlo. Alla fine però torna sui suoi passi e lui ed Elisa tornano ad essere amici, e quando Fabrizio viene condannato a morte la aiuta a salvargli la vita.

