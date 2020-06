Cosa cambia in busta paga da Luglio. Quali sono le novità

Altre novità riguardo alla busta paga di Luglio. Il bonus Renzi dovrebbe aumentare, ma non illudetevi… cambierà di pochissimo

In questi mesi sono molte le cose che sono cambiate a livello economico. Prima i vari bonus, poi la cassa integrazione, poi le varie agevolazioni, ed ora il mese di luglio ha in serbo novità per la busta paga. Riguardo a questo il governo annuncia: “Abbiamo ridotto le tasse a 16 milioni di lavoratori e dal primo luglio gli stipendi aumenteranno per 16 milioni di persone”. Dichiara il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Poi aggiunge: “Per una platea di 11 milioni di lavoratori i vecchi 80 euro arriveranno a 100 euro”, mentre per i restanti l’aumento avrà un importo variabile.

Cosa cambia a Luglio in busta paga

Un’altra novità riguarda poi il taglio del cuneo fiscale. Il nuovo sistema prevede per i redditi fino a 28mila euro, già interessati dal taglio delle tasse pari a 80 euro, un incremento fino a 100 euro mensili. Mentre per i redditi da 28mila a 39.999 euro è previsto un intervento progressivo (all’aumentare del reddito diminuisce il taglio delle tasse). “La misura non interessa – come riporta il Messaggero – i lavoratori dipendenti incapienti, cioè coloro che hanno un reddito inferiore a 8.145 euro, soglia al di sotto della quale non si applica l’Irpef”. Il mix rafforzamento bonus-detrazioni si traduce in un vantaggio in busta paga da 1.200 euro annui per i redditi dagli 8.200 euro fino ai 28mila.

Chissà se le cose continueranno a cambiare. Il covid-19 ha mandato il Paese in tilt. Una cosa è certa: l’Italia ha bisogno di rinascere a livello economico. Il governo e i cittadini stanno costruendo un futuro migliore.