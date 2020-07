Paragone Lorella Cuccarini figlia: parliamo della terzogenita avuta dalla notissima donna di spettacolo con il marito Silvio Testi. Lei è una calciatrice.

Di Lorella Cuccarini sentiamo parlare da anni. Della figlia Chiara Capitta invece veniamo a conoscenza adesso. La giovane è la terzogenita della longeva relazione che la ballerina e conduttrice tv ha intessuto da decenni con Silvio Testi.

L’uomo che la condusse al matrimonio dopo che i due si conobbero a ‘Fantastico’, lo storico varietà di punta della Rai negli anni ’80. La Cuccarini e Testi (il cui vero cognome è Capitta) si conobbero per la precisione tra il 1985 ed il 1986, quando Lorella faceva da spalla femminile a Pippo Baudo in ‘Fantastico’ 6 e 7. Nel corso di diverse interviste la Cuccarini, reduce dal recente addio alla conduzione de ‘La Vita in Diretta’, ha definito il suo matrimonio “come tutti gli altri. Non mancano momenti di crisi, di tensioni. Ma l’amore reciproco e quello verso i figli alla fine ci permette di superare tutto”.

Lorella Cuccarini Figlia, Chiara è una calciatrice professionista

E qui esce fuori la figlia di Lorella Cuccarini: Chiara Capitta. Bionda, occhi colore del ghiaccio e bellissima come la mamma. Lei è nata nel 2000 unitamente al gemello Giorgio, e dopo gli altri fratelli, Sara e Giovanni. Ed è attualmente tesserata per la squadra di calcio femminile della Roma, dopo avere intrapreso questo sporto sin da bambina. Il suo ruolo è difensore centrale, e sembra che il rendimento sia molto buono. Inoltre Chiara ha fatto anche parte della Nazionale italiana Femminili Under 15.

