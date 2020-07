Dieta, la lista degli alimenti che fanno dimagrire e le loro caratteristiche

“Da lunedì inizio la dieta” e poi quel giorno non arriva mai. Ma quali sono gli alimenti giusti per dimagrire? Ecco la lista e le loro caratteristiche

Tutti almeno una volta nella vita hanno pensato di mettersi a dieta, spesso senza alcun risultato. “Da lunedì inizio…” siamo soliti ripetere, ma poi la voglia di mangiare supera il desiderio di dimagrire. E allora oltre alla buona volontà, quali sono gli alimenti per il dimagrimento? Scopriamoli insieme. Innanzitutto bisogna sapere che il cibo utile per la dieta deve avere le seguenti caratteristiche: bassa densità calorica, bassa quantità di lipidi, bassa o media quantità di carboidrati, assenza di alcol etilico, alta quantità d’acqua, alta quantità di fibre.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Spugne per i piatti ricettacolo di batteri. Quando cambiarle e perché

Dieta, gli alimenti dimagranti

Esistono davvero alimenti che fanno dimagrire? Certo che sì, l’importante è mangiarli nel modo giusto e soprattutto bisogna rispettare le quantità. Per seguire un’alimentazione corretta e entrare nel mondo della dieta è necessario mangiare carne, pesce e uova, preferibilmente prodotti magri come per esempio pollo, tacchino, coniglio, merluzzo, uova intere o albumi. Per quanto riguarda il latte e i suoi derivati, sono adatti alla dieta quelli con pochi grassi come il latte scremato, yogurt magro, mozzarella a basso contenuto di grassi. Sono da prediligere i cereali o i derivati integrali: frumento integrale, riso integrale, orzo integrale, farro integrale ecc. Lo stesso vale per le loro farine e per gli alimenti che le contengono, come la pasta e il pane integrali. Le patate, soprattutto di grandi dimensioni non appena colte, devono essere obbligatoriamente sbucciate. In molti non le considerano alimenti adeguati alla dieta per dimagrire ma in realtà contengono la metà delle calorie della pasta cotta.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Melissa Satta, bikini da urlo e addominali scolpiti. Un sogno – FOTO

L’olio extravergine di oliva e molti altri di origine vegetale spremuti a freddo sono ottime fonti di vitamina E ed acidi grassi insaturi, ma è importante sapere che non fanno dimagrire.