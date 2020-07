Temptation Island, è tutto pronto: le coppie e quello che vedremo stasera. Tutti ai posti di combattimento per la prima puntata del reality più atteso della stagione

Stasera 2 luglio riparte finalmente Temptation Island, condotta ancora una volta dal grandissimo e amatissimo Filippo Bisciglia. Saranno due coppie vip e quattro nip a fare il loro viaggio nei sentimenti. “La gestazione è stata sicuramente molto laboriosa, soprattutto per il covid. Si sono scelte le coppie di fidanzati molto tempo prima, ed è stato chiesto alle coppie di cercare di autoisolarsi, anche se non più obbligatorio. Stessa cosa è valsa per i tentatori e le tentatrici, come per i single e le single. Abbiamo fatto a tutti i partecipanti gli esami sierologici a tappeto e a cadenza periodica, ancora prima che partissero, e continuiamo a farla all’interno del villaggio. Abbiamo poi obbligato tutto il personale a restare dentro il resort. Sono chiusi in una bolla di vetro ma era necessario cautelare” ha raccontato Maria De Filippi, spiegando un po’ come si svolgerà questa edizione complicata.

Temptation Island riparte stasera 2 luglio: grande attesa per questa edizione

Nel cast Antonella Elia, reduce dal Grande Fratello Vip, con Pietro Delle Piane. Il loro amore è stato messo a dura prova dopo alcune foto di Pietro con un’altra. Poi Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, che stanno insieme da tre anni. Poi le quattro coppie non note al pubblico:

Valeria e Ciavy, che stanno insieme da quattro anni. Sofia e Alessandro che hanno diciassette anni di differenza e una convivenza burrascosa. Lei lo ha tradito e lui l’ha perdonata. Anna e Andrea, lei è più grande di dieci anni e il loro rapporto non è ancora ufficiale. Infine Annamaria e Antonio, fidanzati da due anni e mezzo: lei ha un matrimonio alle spalle e lui è padre di una bambina.

Anche Maurizio Costanzo apprezza questa edizione: “Bisogna considerare che il vip è abituato alle telecamere ed è condizionato. Il Nip è sicuramente più vero”.

