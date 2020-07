Come ormai ben noto, per Diletta Leotta Instagram è una vera e propria miniera d’oro. La bella siciliana regala due magnifici scorci di sé sulle stories.

Riguardo a Diletta Leotta Instagram rappresenta ormai il collegamento principale che i fans della 28enne telegiornalista sportiva fanno. Appena si sente il suo nome, ecco che in migliaia tra i suoi followers si fiondano subito sul relativo profilo social, smartphone alla mano. Ed ogni volta è uno spettacolo.

Il notissimo volto tv ha saputo coltivare la propria immagine in maniera perfetta. Al punto tale che anche il più semplice dei post riesce a fare notizia. Ed a generare interazioni a migliaia nel giro di appena qualche ora. Su Instagram Diletta Leotta è diventata una celebrità. In Italia il suo è uno dei nomi più potenti che ci siano. La compagna del pugile Daniele Scardina ora si mostra in questo modo.

Diletta Leotta Instagram, lei è scollatissima in collegamento da bordo campo

Visualizza questo post su Instagram Creating new dreams 💜 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 30 Giu 2020 alle ore 10:08 PDT

Nel corso del match Lazio Milan giocato sabato 4 luglio, la siciliana non si è certo nascosta. Anzi. Complice il gran caldo che sta contraddistinguendo questo inizio di estate, la Leotta è apparsa davanti alle telecamere con un semplice top a ricoprirla per quanto riguarda la parte di sopra. Ed alcuni hanno anche insinuato un tremendo sospetto: “Ma il reggiseno ce l’ha o no?”. Le immagini sembrano condurre un pò in una direzione, un pò in un’altra. Ma una certezza c’è: è uno spettacolo come sempre niente male.

Visualizza questo post su Instagram Una bella tazza di caffè e si riparte! 💪🏼☕️🎧 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Lug 2020 alle ore 1:16 PDT

