Adriana Volpe: in tuta è un vero spettacolo, che gambe – Foto

Adriana Volpe in tutta è un vero spettacolo: la conduttrice incanta tutti con una posa da equilibrista e mette in mostra le sue gambe chilometriche, foto.

Bellissima anche in tuta, Adriana Volpe incanta i suoi followers indossando un completo ginnico sulle tonalità viola e mettendo in mostra le sue gambe chilometriche e il fisico snello di cui è stata dotata da madre natura, ma che lei cerca di mantenere in perfetta forma seguendo un’alimentazione sana ed equilibrata e allenandosi regolarmente. Nell’ultima foto pubblicata, la conduttrice mostra una posa da vera equilibrista ai fans che applaudono la sua abilità e la sua indiscutibile bellezza.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE—>Karina Cascella: ”Vi mostrerò parecchi costumi”. L’ultimo da sballo -FOTO

Adriana Volpe: pioggia di like per la foto in tuta

A 47 anni compiuti, Adriana Volpe resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Dotata di una bellezza naturale, la conduttrice, alle bellezza del suo viso unisce un fisico snello e in perfetta forma. La foto in cui indossa una tuta ha letteralmente lasciato senza parole i fans che si sono inchinati al suo fisico statuario.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Martina Stella è scatenata, serie di FOTO una più bella dell’altra, attraente

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter