Instagram Claudia Gerini sorella. L’attrice originaria di Roma si fa vedere assieme a Romina. Gli ammiratori perdono doppiamente la testa per loro.

Visualizza questo post su Instagram Mia sorella Romina ed io❤️che bello stare insieme❤️sempre🌈🌺🌺meno male che ci sei☀️🌸🌼🌻 Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia) in data: 5 Lug 2020 alle ore 10:12 PDT

Esordisce così nel suo post Claudia Gerini: “Mia sorella Romina ed io❤️che bello stare insieme❤️sempre🌈🌺🌺meno male che ci sei☀️”. Un messaggio che l’attrice romana ha lasciato sul suo seguitissimo profilo personale Instagram.

La ex di Federico Zampaglione si fa vedere quindi con Romina. Le due non molte volte sono apparse insieme. Per questo, agli occhi dei tanti ammiratori della interprete di molte pellicole di successo in Italia, la cosa riveste i crismi di un piccolo evento. E la 48enne romana e la sorella sono entrambe un bel vedere, decisamente. Tutte e due vestono con una tenuta estiva, dato il periodo. Il gran caldo di queste settimane viene combattuto anche così. Standosene tranquillamente all’ombra e documentando il tutto a mezzo social.

Claudia Gerini sorella, le due si fanno fotografare insieme

Visualizza questo post su Instagram Una sbornia finita così…. @paola_minaccioni @caterguz Un post condiviso da Claudia Gerini (@geriniclaudia) in data: 5 Lug 2020 alle ore 6:46 PDT

Ovviamente lo scatto della bella Claudia e di Romina ha ottenuto molte interazioni. Fioccano i complimenti, come ampiamente preventivabile. E fioccano anche i ‘mi piace’, come sempre avviene quando la Gerini pubblica qualcosa per la felicità dei suoi followers. In molti poi la invitano a replicare questo scatto con altri simili da pubblicare in futuro. Staremo a vedere se l’attrice accontenterà i suoi numerosi fans.

