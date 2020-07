Melissa Satta, fisico da ragazzina: minigonna che non lascia nulla all’immaginazione – Foto

Melissa Satta, 34 anni e non sentirli: fisico da ragazzina per l’ex velina che sfoggia una minigonna che non lascia nulla all’immaginazione, foto.

34 anni e non sentirli per Melissa Satta che sfoggia lo stesso fisico che aveva quando, da velina, ballana sul bancone di Striscia la Notizia. Sempre bellissima, sempre in perfetta forma, nonostante sia diventata mamma del piccolo Maddox, nato dal suo amore con il calciatore Kevin Prince Boateng, la Satta sfoggia un fisico da ragazzina. Dotata di una bellezza naturale, la Satta si mantiene in forma allenando quotidianamente. Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, la Satta regala ai fans un look casual che mette in risalto il suo fisico perfetto.

Melissa Satta: minigonna e gambe perfette, che spettacolo sui social

When in Milano…… #citystyle

Minigonna, maglia bianca e uno smanicato di jeans lungo formano il look scento da Melissa Satta e adatto alle giornate da trascorrere in città. Con i capelli lunghi, sciolti sulle spalle e un make up naturale che mette in risalto le labbra, la Satta ha lasciato, ancora una volta, senza parole i suoi fans.

☀️❤️ #maddoxprinceboateng

Innamorata di suo figlio Maddox, la Satta ha condiviso con i fans la bellezza del suo bambino pubblicando su Instagram la foto che vedete qui in alto. Nato nel 2014, Maddox oggi ha sei anni e chissà che per lui, un futuro, non possa arrivare un altro fratellino una sorellina. Maddox, infatti, ha già un fratello da parte del padre. Il calciatore Boateng, infatti, prima d’incontrare la Satta, ha sposato Jenny da cui, nel 2008, ha avuto un figlio, Jermaine-Prince.