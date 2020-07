Loredana Bertè, clamoroso scivolone social in ricordo di Ennio Morricone

Loredana Bertè travolta dalle critiche per la sua gaffe su Ennio Morricone. Sui social condivide una colonna sonora che non è firmata dal maestro

“Voglio ricordare il grandissimo Enni Morricone …” e sui social è subito una valanga di critiche. È successo a Loredana Bertè che ieri nel giorno della scomparsa a 91 anni del grande maestro, ha fatto una gaffe clamorosa. Una marea di critiche per la cantate dai capelli blu che non ha condiviso la colonna sonara giusta.

Anche la sorella di Mia Martini si è unita al coro di cordoglio che da ieri mattino, appena appresa la notizia, si è scatenato sui social e non solo per ricordare Ennio Morricone, il compositore che ha portato in alto l’Italia in tutto il mondo. Tantissime e tutte famose sono le sue colonne sonore legate a film di altrettanto successo. Il maestro è stato definito il mito delle colonne sonore e nella sua brillante e lunga carriera è riuscito a conquistare anche due Premi Oscar a Hollywood, di cui uno alla carriera.

Insomma una stella del nostro firmamento dello spettacolo che tutti ci hanno sempre invidiato e che Loredana Bertè ha scambiato proprio nel giorno della sua morte.

