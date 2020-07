Mara Venier, sensuale in bianco e nero: sembra giovanissima – FOTO

Mara Venier, sensuale in bianco e nero: sembra giovanissima. Record di likes in mattinata per la conduttrice di Domenica In

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Dopo tanti anni di onorato lavoro con la Rai è diventata bravissima nel suo lavoro, ma più che col talento, Mara conduce con il cuore. Domenica In, programma di grande successo, ne è la prova evidente: i suoi ospiti impazziscono per lei.

Che schianto Mara Venier stamattina su Instagram, sembra una ragazzina

Anche su Instagram è famosissima. Conta tantissimi followers che ogni giorno la seguono con costanza e con affetto. Tra l’altro Mara si è inserita tantissimo nel mondo dei giovani, capisce il gergo dei ragazzi di oggi e tutti la considerano una sorta di zia acquisita. Mara è molto brava nel parlare ai giovani e in pochissimo tempo ha conquistato anche questa nuova generazione che fa fatica ad affezionarsi ai personaggi “vintage” della televisione. Domenica In infatti è seguito anche da un pubblico giovanile che non si perde neanche una puntata pur di vedere Zia Mara alle prese con i suoi pasticci e le sue emozioni durante le varie ospitate.

La foto pubblicata da Mara su Instagram ha avuto tantissimi likes in pochissimo tempo. I commenti come al solito non si sprecano, in particolar modo uno stamattina ha fatto sorridere molti utenti: “Cosa darei per avere una fidanzata bella come te! Qualche mese fa ho quasi lasciato la mia perché non si chiama Mara”.

