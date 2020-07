Vi ricordate Guido di Un Medico in Famiglia? Oggi ha 48 anni – FOTO

Vi ricordate Guido di Un Medico in Famiglia? Oggi ha 48 anni. Ad interpretarlo era Pietro Sermonti, la storia di Guido e Maria ha fatto appassionare una generazione

Era uno dei personaggi più amati di Un Medico in Famiglia: la storia tra Guido e Maria ha fatto appassionare un’intera generazione di ragazzine che sognavano una storia d’amore come la loro. L’attore che interpretava Guido si chiama Pietro Sermonti e oggi ha 48 anni.

Era Guido di Un Medico in Famiglia, ad interpretarlo era Pietro Sermonti

Una storia bella tanto quanto tormentata: i telespettatori si appassionarono tantissimo all’idea di loro due insieme e ogni puntata veniva seguita con il fiato sospeso. I due alla fine sono riusciti a coronare il loro sogno d’amore, tra non poche difficoltà, e a restare insieme: dal loro amore è nata una bellissima bambina. Purtroppo, però, quando le cose sembravano andare finalmente per il meglio, la tragedia. La stagione successiva cominciò con un salto temporale di qualche anno: una Maria triste, sola, in procinto di accompagnare la sua bambina orfana di padre a scuola. Una morte improvvisa e inaspettata, che gettò nello sconforto i fans della serie che non riuscivano ad accettare di vedere Maria con qualcun altro dopo Guido.

Alla fine Maria è riuscita a trovare l’amore e ad andare avanti con la sua vita. Guido è rimasto vivo nel suo cuore e di quelli dei telespettatori, che lo hanno amato tanto e che ancora oggi ogni tanto si riguardano le puntate per riprovare quelle emozioni.