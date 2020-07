Georgina Rodriguez non sta più nel costume, il lato A esplosivo – FOTO

Georgina Rodriguez non sta più nel costume, il lato A esplosivo per Lady Ronaldo. La foto ha fatto girare la testa ai suoi followers e ai fans del calciatore

Georgina Rodriguez ha fatto girare la testa ai suoi followers con l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. La compagna di Cristiano Ronaldo continua a far sognare i suoi fan con gli scatti al mare.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE —> Vi ricordate Annuccia di Un Medico in Famiglia? Oggi ha 25 anni ed è così – FOTO

Lo scatto di Georgina Rodriguez ha fatto girare la testa ai suoi followers, che schianto

Nell’ultimo scatto porta un costume leopardato che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Georgina ha fatto il suo esordio nel mondo dello spettacolo italiano conducendo Sanremo per una sera al fianco di Amadeus. Lì ha dimostrato di essere una donna forte, con un carattere particolare e di una bellezza strabiliante. I suoi followers hanno cominciato ad aumentare a dismisura dopo la sua partecipazione al Festival della canzone Italiana. Tra l’altro anche la coppia è cominciata ad essere apprezzata: durante il Festival Ronaldo era lì tra il pubblico che la guardava con amore, con ammirazione e con orgoglio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> Vi ricordate Mimmo de I Cesaroni? Oggi è così

L’ultimo scatto ha ricevuto un record di likes. “Ma quanto sei bella? Altro che Ronaldo, è lui quello fortunato, non tu ad avere lui! Sei meravigliosa e ti seguo sempre, non mi perdo neanche una tua foto, quanto pagherei per avere accanto una fidanzata bella e brava come te. Ti amo tantissimo, grazie davvero di esistere”.