Serie A, lunedì si decide se staccare il segnale a Sky: un club insiste

Serie A, lunedì si decide se staccare il segnale a Sky. De Laurentiis guida i club dei favorevoli al taglio per mancato pagamento di una rata

In Serie A lunedì si decide se staccare il segnale a Sky. De Laurentiis guida i club dei favorevoli al taglio per mancato pagamento di una rata. Si tratta dell’ultima della stagione 2019/2020 che Sky ha chiesto di prorogare avendo perso degli incassi a causa dell’emergenza coronavirus che ha portato alla sospensione del campionato. La Lega calcio è come al solito spaccata. Ci sono club favorevoli e contrari al taglio. Lunedì il consiglio di Lega straordinario convocato per l’occasione, deciderà cosa fare. Il presidente del Napoli guida i club dei favorevoli al taglio. I rapporti tra l’emittente e il Napoli Calcio non sono positivi da un po’ di anni. Già in varie occasioni il club ha contestato la scelta imparziale degli opinionisti e dei telecronisti segnalando una presenza esclusiva di ex di determinate squadre.

Leggi anche > Sky, lo sfogo di Mihajlovic

In effetti un emittente che rivolge un servizio a tutta la serie A dovrebbe avere dei rappresentanti di ogni squadra tra studi e spalle dei telecronisti. Dovrebbe essere garantita una sorta di rotazione, una par condicio, data l’impossibilità di ospitare 20 opinionisti diversi in uno studio per commentare le gare. Proprio nelle ultime ore, tra l’altro, il tecnico del Bologna Mihajlovic ha lamentato la scarsa attenzione alla prestazione del Bologna nella vittoria di pochi giorni fa in casa dell’Inter:

Leggi anche > Napoli, Gattuso pensa al futuro

“Sembrava Inter channel“, ha commentato polemicamente Sinisa Mihajlovic, sottolineando che i commenti si concentravano fondamentalmente sui demeriti dell’Inter e poco o nulla sui meriti del Bologna.