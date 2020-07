Anna Tatangelo, cambio look: alla garçonne ma con stile – FOTO

Anna Tatangelo entusiasma il web con i look in anteprima del suo nuovo video “Guapo” e i fan concordano sulla sua bellezza in tenuta maschile

Visualizza questo post su Instagram GUAPO ft. @realgeolier2 Fuori a mezzanotte Prod @iamdatboidee Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 2 Lug 2020 alle ore 5:34 PDT

Anna Tatangelo l’avevamo lasciata una settimana fa con il lancio in anteprima del suo nuovo singolo ”Guapo” feat. Geolier, rapper della nuova scena rap napoletana, e la troviamo in questi giorni completamente trasformata: nuovo look trap, cambio di capelli e una grinta da vendere. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio e il nuovo look da ribelle è ora pronta a lanciarsi in una nuova avventura musicale dai sapori vicini al trap e al reggaeton sudamericano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emily Ratajkosky, sotto il vestito niente…o quasi – FOTO

“Guapo” è un cocktail esplosivo in cui le voci della cantante e del rapper si affrontano tra rime accese e affondi senza riserve. E per entrare meglio nella parte Anna Tatangelo si è anche immedesimata con un nuovo guardaroba che sta condividendo con i suoi fan sulle sue pagine social. Si tratta di un’anteprima dei look che sfoggerà nel video ma i commenti alle foto sono entusiasti.

Anna Tatangelo e il nuovo stile che fa conoscere ai suoi follower

Anna si è fatta vestire direttamente da Andrea Amara per i nuovi scatti che la immortalano su Instagram e non lo ha scelto a caso. Art Director e Stilista molto apprezzato dal mondo trap per il suo genio cretivo molto avanguardista.

Anna indossa una shorts di simil pelle verde militare e calze maculate con anfibi neri, camicia maschile ampia chiusa al collo da una cravatta grigio fumo e una pesante catena di ottone brunito; capello raccolto e un occhiale dalla montatura vistosa con finti brillanti che ne evidenziano lo sguardo serio e il trucco poco presente.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Emily Ratajkosky, sotto il vestito niente…o quasi – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Se pensi di conoscermi, baby, sei fuori strada #Guapo 🔥 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 8 Lug 2020 alle ore 11:19 PDT

Una Anna Tatangelo quasi irriconoscibile rispetto solo a qualche mese fa ma che sembra stia emergendo in tutta la sua potenza. I fan apprezzano molto e i commenti sono solo di supporto.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter