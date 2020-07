Caterina Balivo da infarto: in costume fa impazzire tutti, unica – FOTO

Caterina Balivo super sexy in vacanza all’Argentario. Costume a due pezzi nero e forme che fanno girare la testa

La sua presenza fisica non manca mai ultimamente sui social. Sempre più bella e con un fisico da invidia Caterina Balivo accende l’estate di Instagram con i suoi look vacanza. Non manca mai, come fa del resto anche in televisione, la conduttrice di Aversa, e delizia i suoi fan con scatti che si susseguono uno dietro l’altro in una versione sempre più intrigante.

Nell’ultima foto è in total black e la sua forma fisica è perfetta, invidiabile. Fa impazzire tutti in costume la moglie di Guido Maria Brera che è in questi giorni in vacanza all’Argentario. Bikini tutto nero arricciato che esalta le sue forme, non eccessivamente prorompenti ma ben in vista e molto molto apprezzate dai suoi fan.

Slip che lascia un vedo non vedo al fondoschiena dell’ex modella e un triangolino che ne accentua il lato A. tutto in bella vista e scatto tattico di profilo.

Lei scrive una frase un po’ enigmatica: “Salvare qualcosa del tempo in cui non saremo mai più” ed i followers si scatenano per commentare il suo fisico da urlo. Tantissimi i commenti di apprezzamento come anche i like, quasi 39 mila. E come questa non mancano anche molte altre foto che negli ultimi giorni hanno spiazzato i fan con dei fuori tutto davvero bollenti.

